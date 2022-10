Polska ma problem ze schronami. Warszawa: spokojnie, pomieścimy wszystkich

Być może wyniki inwentaryzacji – zarówno przeprowadzonej przez straż, jak i same samorządy – przyniosą nieco lepsze informacje. Miasta jednak nie ukrywały, że przez lata infrastruktura schronowa była zaniedbana. Na przykład na stronie wroclaw.pl możemy przeczytać, że "pod koniec lat dziewięćdziesiątych na terenie Wrocławia znajdowało się ponad trzy tysiące takich obiektów, w których schronienie mogło znaleźć ponad dziewięćdziesiąt tysięcy osób". Obecnie są jednak nieczynne albo pełnią inne funkcje. Dawny bunkier przeciwlotniczy to dziś muzeum. Z kolei podziemne schrony to albo parkingi, albo publiczne toalety.