Mapa schronów. Tak znajdziesz schronienie na komputerze i telefonie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapowiedziała „ułatwienie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a także usprawnienie ich działania”. W praktyce oznacza to, że schrony o powierzchni użytkowej do 35 m kw. „służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych” będzie można wybudować bez zezwolenia.