Poczta Polska obiecuje dostawę na święta. Jest ostateczny termin

Jeśli chcecie, żeby prezenty czy życzenia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej dotarły na czas, musicie wyrobić się w tym terminie.

Adam Bednarek
Niech was nie zwiedzie mocno jesienny krajobraz za oknem, nie dajcie oszukać się wiosennym temperaturom – święta tuż, tuż. Łatwo można o tym zapomnieć, dlatego Poczta Polska przypomina i wyjaśnia, kiedy należy wysłać przesyłkę, aby życzeń i prezentów nie otwierać np. na sylwestra. Albo jeszcze później.

Jeśli ktoś chce mieć pewność, że jego paczka dotrze do 23 grudnia, musi ją nadać maksymalnie do niedzieli 21 grudnia włącznie – informuje Poczta Polska.

Lekkie opóźnienie jest jednak możliwe. Trzeba tylko w poniedziałek 22 grudnia wyrobić się do godz. 15:00 (w punktach partnerskich, automatach i placówkach Poczty) lub najpóźniej do godz. 17:00, jeżeli zamierzamy skorzystać z usług kuriera.

Poczta Polska zostawia sobie jednak margines błędu

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, "prawie wszystkie nadane tak paczki też powinny dotrzeć do adresatów 23 grudnia". Dlatego lepiej wyrobić się przed 21 grudnia. A najlepiej jeszcze wcześniej, by później nie było rozczarowań i niepotrzebnych pretensji. Niepotrzebnych, bo dla kurierów i listonoszów to naprawdę niełatwy okres. Pracy mają mnóstwo, a presja spora.

Ostatnie tygodnie grudnia to czas wytężonej pracy dla pocztowców. Nasi kurierzy i listonosze dokonują cudów, by listy, kartki z życzeniami i paczki z prezentami dotarły do adresatów na czas i przyniosły radość i szczęście do każdego domu – opisuje Poczta Polska.

Podobnymi terminami granicznymi podzielił się InPost

Rafał Brzoska zapewnił, że wszystkie paczki dojdą na czas, jeśli zostaną nadane do Paczkomatów do 22 grudnia do godziny 13:00. Dotyczy to również sklepów. W komunikacie Rafał Brzoska wymienił m.in Amazon, Erli, Decathlon, Media Expert, x-kom, eobuwie, Modivo, CCC, ale zastrzegł, że gwarancja dostawy dotyczy tysięcy innych partnerów.

Adam Bednarek
17.12.2025 13:05
Tagi: handelpoczta polska
