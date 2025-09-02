/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

YouTube sprawdza, czy waszej "rodzinie" należy się Premium

YouTube zabiera się za zmiany w swojej polityce dotyczącej rodzin. Mieszkanie pod wspólnym dachem jest jedynym ratunkiem na uniknięcie podwyżek.

Paweł Grabowski
YouTube rezygnuje z zakładki Na czasie
REKLAMA

Jakiś czas temu serwisy streamingowe postanowiły rozpocząć walkę z użytkownikami, którzy dzielili się swoim abonamentem. Co ciekawe - same wcześniej do tego zachęcały, bo według nich najwyższą formą miłości było dzielenie się z innymi dostępem do platform. Użytkownicy to wykorzystywali, sam zresztą miałem kilka usług na spółkę z moim sąsiadem z naprzeciwka. Niestety z czasem każdy musiał wykupić własny dostęp do usług. Na placu boju został już tylko YouTube Premium, ale i to za chwilę się skończy. Koniec z miłością, czas na maksymalizację zysków.

REKLAMA

YouTube bierze się za rodziny. Musicie być blisko

Obecnie plan rodzinny kosztuje 59,99 zł i pozwala podzielić się z pięcioma osobami, które muszą mieszkać pod jednym adresem. Tak jest w teorii, bo YouTube był dosyć łagodny w weryfikowaniu tego, więc często rodziny były rozsiane po całej Polsce, ale teraz to się zmieni. Pierwsi użytkownicy zaczęli właśnie dostawać wiadomości mailowe, w których są informowani, że nie przebywają pod adresem domowym, a dalej w treści wiadomości znajduje się ostrzeżenie, że jeżeli system wykryje dalsze pozostawanie pod innym adresem, to w ciągu 14 dni stracą dostęp do konta Premium. Dlaczego 14 dni? Serwis bierze pod uwagę ewentualne wycieczki.

Co ciekawe - już teraz platforma sprawdza co trzydzieści dni prawdziwość adresu, ale do tej pory nic z tym nie robiła. Teraz gigant wziął się na poważnie za osoby, które nie znajdują się pod właściwym adresem. W ciągu 14 dni od otrzymania ostrzeżenia użytkownik będzie musiał przejść ponowne sprawdzenie adresu, żeby nie stracić dostępu do konta premium bez reklam. W innym przypadku będzie nadal członkiem rodziny, ale będzie oglądał reklamy. To nadal dosyć łagodne podejście, ale nie oszukujcie się - będzie coraz gorzej, aż na końcu każdy będzie miał własną subskrypcję YouTube Premium, bo bez niej nie da się używać tego serwisu.

Więcej o YouTube przeczytasz w:

REKLAMA

Zdjęcie główne: JRdes / Shutterstock

REKLAMA
Paweł Grabowski
02.09.2025 15:19
Tagi: GoogleYouTubeYouTube Premium
Najnowsze
14:45
Polska największym wygranym SAFE. Zazdrość w innych stolicach
Aktualizacja: 2025-09-02T14:45:22+02:00
13:48
Zrobią pływającą fotowoltaikę w… kopalni. Brzmi dziwnie, ale ma działać
Aktualizacja: 2025-09-02T13:48:34+02:00
13:34
Touch ID wraca, ale nie tam, gdzie myślisz. I to w składanym iPhonie
Aktualizacja: 2025-09-02T13:34:51+02:00
12:00
Samsung daje 6 lat wsparcia za 600 zł. Ten Galaxy może namieszać
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:33+02:00
11:26
Polski bank wypuszcza własnego bota. Zaskakujący ruch
Aktualizacja: 2025-09-02T11:26:13+02:00
10:29
Poznań podnosi stawkę. Tanie życie w mieście już się skończyło
Aktualizacja: 2025-09-02T10:29:07+02:00
9:51
Siedzisz, korzystasz z WiFi, ale nie zamawiasz kawy? Hola, hola - i tak zapłać
Aktualizacja: 2025-09-02T09:51:29+02:00
9:21
YouTube wciska ci automatyczne tłumaczenia? Masz na to dwa wyjścia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:21:06+02:00
8:53
Algorytm zdecyduje, czy zasługujesz na leczenie. Co może pójść nie tak?
Aktualizacja: 2025-09-02T08:53:42+02:00
8:03
Powstał symulator polskiego kuriera. Tak absurdalne, że brzmi jak hit
Aktualizacja: 2025-09-02T08:03:42+02:00
6:55
Grawitacja działa inaczej, niż sądziliśmy. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-02T06:55:00+02:00
6:30
Poczuliście już różnicę? Po wakacjach wreszcie wróciła normalność
Aktualizacja: 2025-09-02T06:30:00+02:00
6:20
Nowy etap wsparcia NATO. Holenderskie F-35 już w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-02T06:20:00+02:00
6:10
Magia z MIT. Ten materiał może odmienić przyszłość recyklingu
Aktualizacja: 2025-09-02T06:10:00+02:00
5:40
Ludobójstwo w pikselach. Hell is Us zmienia myślenie o tym, czym jest gra 18+
Aktualizacja: 2025-09-02T05:40:00+02:00
21:23
Tani i z gigantyczną baterią. Wygląda drogo, ale kosztuje grosze
Aktualizacja: 2025-09-01T21:23:59+02:00
19:38
Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:54+02:00
19:38
Hell is Us szokuje brutalnością – recenzja gry, której nie zapomnę latami
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:00+02:00
18:30
Rzucają wyzwanie gigantom. W Europie startuje nowa platforma smart home
Aktualizacja: 2025-09-01T18:30:02+02:00
17:29
To najwyższy budynek w Polsce. Tyle trzeba zapłacić za spektakularne widoki
Aktualizacja: 2025-09-01T17:29:35+02:00
17:23
mObywatel ma nową funkcję. Kartkę i długopis możesz zostawić w domu
Aktualizacja: 2025-09-01T17:23:45+02:00
17:21
Nowy rok szkolny z Allegro. Te gadżety to niezbędnik każdego ucznia
Aktualizacja: 2025-09-01T17:21:07+02:00
17:20
Czegoś takiego ten biznes nie pamięta. PlayStation i Xbox wspólnie na social mediach
Aktualizacja: 2025-09-01T17:20:11+02:00
15:59
OpenAI i Anthropic przeprowadziły testy bezpieczeństwa swoich czatbotów. Wyniki były bombowe
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:33+02:00
15:59
Masz ten powerbank? Natychmiast go sprawdź, bo może wybuchnąć
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:00+02:00
15:36
Wojsko wyjechało na ulice. Jest ważny apel
Aktualizacja: 2025-09-01T15:36:59+02:00
14:46
Samolot z szefową Europy musiał lądować awaryjnie. Rosja znowu miesza w GPS
Aktualizacja: 2025-09-01T14:46:07+02:00
14:34
Apple umieszcza cztery urządzenia na czarnej liście. Już ich nie naprawisz
Aktualizacja: 2025-09-01T14:34:39+02:00
14:04
Niedługo paczkomaty na baterie. Tak, InPost jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:25+02:00
13:25
System kaucyjny startuje, ale nie wszyscy gotowi. Co sklep, to inna strategia
Aktualizacja: 2025-09-01T13:25:28+02:00
12:14
Dziś wieczorem szukaj zorzy nad Polską. Czeka nas prawdziwe widowisko
Aktualizacja: 2025-09-01T12:14:41+02:00
11:48
Wielkie ucho, mapa życia i mundury z czujnikami. Oto nowości dla polskiego wojska
Aktualizacja: 2025-09-01T11:48:37+02:00
11:24
Ta wyspa zarabia fortunę na dwóch literkach. Lepszy biznes niż turystyka
Aktualizacja: 2025-09-01T11:24:51+02:00
10:01
Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać
Aktualizacja: 2025-09-01T10:01:32+02:00
9:20
Śmiałeś się z tych lekcji na informatyce. Teraz to przepustka do Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2025-09-01T09:20:31+02:00
8:52
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi
Aktualizacja: 2025-09-01T08:52:09+02:00
7:42
Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express
Aktualizacja: 2025-09-01T07:42:32+02:00
6:40
Nie tylko iPhone 17. Co jeszcze Apple pokaże we wrześniu?
Aktualizacja: 2025-09-01T06:40:00+02:00
6:30
Strategia żywej przynęty. "Ofiara pracuje dla siebie"
Aktualizacja: 2025-09-01T06:30:00+02:00
6:20
Airfryer czy parowar? Sprawdzamy, czym się różnią i podpowiadamy co wybrać
Aktualizacja: 2025-09-01T06:20:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA