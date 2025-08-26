/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Google zapłaci Polakom. Sąd nie miał litości

Sąd nakazał firmie Google zapłatę 8 mln zł kary na rzecz Ceneo. Chodzi o złamanie zakazu faworyzowania własnej porównywarki cenowej Google Shopping w wynikach wyszukiwania.

Marcin Kusz
Google ukarane w Polsce. Sąd przyznał rację Ceneo
REKLAMA

Choć wyrok dotyczy tylko zabezpieczenia roszczeń, to stawką w całym sporze są miliardy złotych i pytanie, czy giganci technologiczni mogą działać w Polsce bezkarnie.

We wtorkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej pojawiła się informacja, która może być jednym z najważniejszych newsów gospodarczych tego roku: Google musi zapłacić 8 mln zł polskiej firmie Ceneo. Kara została nałożona za złamanie zakazu sądowego dotyczącego tzw. czynów nieuczciwej konkurencji. W praktyce chodzi o faworyzowanie własnych usług, w tym przypadku Google Shopping, w wynikach wyszukiwania, co miało wpływ na ograniczenie widoczności konkurencji, w tym właśnie polskiego serwisu porównującego ceny.

REKLAMA

Zrzuty ekranu nie wystarczyły. Sąd wymagał dowodów notarialnych

Sąd już wcześniej wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń, w którym zakazał Google działań mogących prowadzić do wypaczania wyników wyszukiwania. Wówczas też pojawiła się groźba nałożenia kary w wysokości 50 tys. zł dziennie za każde naruszenie zakazu. Ceneo, uznając że Google się do tego nie stosuje, wszczęło postępowanie o egzekucję sankcji.

W całej sprawie niezwykle istotne okazały się dowody przedstawione przez Ceneo. Firma przedłożyła m.in. zrzuty ekranu pokazujące, jak Google promowało własne wyniki w porównywarce Shopping nad wynikami Ceneo. Część z tych dowodów została jednak zakwestionowana, ponieważ nie miała formy aktów notarialnych. To oznacza, że nie wszystkie dni, za które wnioskowano o karę, zostały uwzględnione. Ostatecznie sąd uznał naruszenia obejmujące 160 z 287 dni, co przełożyło się na finalną wysokość grzywny. Początkowo polska firma wnioskowała o zapłatę 14,35 mln zł.

Warto zaznaczyć, że zarówno Google, jak i Ceneo na ten moment nie komentują orzeczenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że polska firma złożyła apelację, domagając się wyższej kary. Trudno się temu dziwić – Ceneo od lat zarzuca Google stosowanie praktyk antykonkurencyjnych, które miały kosztować ją setki milionów złotych strat.

Ceneo oskarża Google o wieloletnie działania

Kara 8 mln zł to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Ceneo domaga się od Google łącznie 2,3 mld zł. Z tej kwoty 1,7 mld zł to wyliczone straty, jakie miała ponieść firma w wyniku nieuczciwej konkurencji od 2013 r. Dodatkowo ponad 615 mln zł to odsetki naliczone do 29 listopada 2024 r. Na tym jednak roszczenia się nie kończą. Ceneo oczekuje również dalszych odsetek aż do dnia zapłaty.

Zobacz także:

Choć sprawa Ceneo toczy się w Polsce, to Google ma na koncie podobne spory także w innych krajach. W 2017 r. Komisja Europejska nałożyła na firmę karę w wysokości 2,42 mld euro właśnie za nadużywanie dominującej pozycji na rynku wyszukiwarek internetowych i faworyzowanie Google Shopping. To tylko pokazuje, że problem ma charakter międzynarodowy i nie ogranicza się do jednego państwa czy rynku.

REKLAMA

Walka toczy się więc nie tylko o pieniądze, ale również o zasady funkcjonowania internetu. Czy globalny gigant może wpływać na to, co użytkownicy widzą w wyszukiwarce, a co znika z ich oczu? Czy dominacja platformy może zaszkodzić lokalnym graczom? Te pytania pozostawię otwarte.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Tada Images / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
26.08.2025 11:05
Tagi: CeneoGoogleprawoWyszukiwarka Google
Najnowsze
10:00
Rozwiązali problem zużytej odzieży. Nie będzie trzeba jeździć do PSZOK
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:41+02:00
10:00
Graliśmy w Sonic Racing: CrossWorlds. Twórcy walą w Nintendo
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:00+02:00
9:53
Trump grozi Europie. Potraktuje unijnych urzędników gorzej niż Putina
Aktualizacja: 2025-08-26T09:53:13+02:00
9:17
Gdzie się podziało Spotify Super Premium? Kuriozalne powody opóźnienia
Aktualizacja: 2025-08-26T09:17:12+02:00
8:50
Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Szykujcie się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-08-26T08:50:57+02:00
8:42
Łatwe klonowanie dysku twardego na dysk SSD w systemie Windows bez utraty danych. Jak to zrobić?
Aktualizacja: 2025-08-26T08:42:59+02:00
7:46
Wiemy, jak wyglądają nowe iPhone'y 17. Polski sklep się wygadał
Aktualizacja: 2025-08-26T07:46:04+02:00
6:51
Znaleziono nowy gatunek dinozaura. Jedna rzecz szczególnie intryguje
Aktualizacja: 2025-08-26T06:51:00+02:00
6:41
Chcą użyć Jowisza do wykrycia ciemnej materii. Zaskakująca teoria
Aktualizacja: 2025-08-26T06:41:00+02:00
6:31
Pszczeli jad zwalczył boreliozę? Lekarze nie mogą uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-26T06:31:00+02:00
6:21
Sprawdzili, jak kosić trawniki w mieście. Rzadziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-26T06:21:00+02:00
6:11
iPhone ładujący AirPodsy bezprzewodowo? Uwierzę, jak podłączę
Aktualizacja: 2025-08-26T06:11:00+02:00
21:51
Ten robot pomaga w rehabilitacji. Nosi się go jak kamizelkę
Aktualizacja: 2025-08-25T21:51:15+02:00
21:19
Nie czekam na konkurencję AirDropa, tylko jego następcę. Unio, twój ruch
Aktualizacja: 2025-08-25T21:19:39+02:00
20:47
Google ma nowe narzędzie do wideo. Wystarczy przeglądarka
Aktualizacja: 2025-08-25T20:47:37+02:00
20:26
Strzelają w Polsce Apachami. To historyczny moment
Aktualizacja: 2025-08-25T20:26:11+02:00
19:50
Koniec prezentów od widzów. Fiskus uderza w streamerów
Aktualizacja: 2025-08-25T19:50:12+02:00
19:14
Będziemy budować dla NATO. Pierwszy taki kontrakt w historii
Aktualizacja: 2025-08-25T19:14:02+02:00
18:31
Kolejny rekord Wisły. Tym razem bardzo niechlubny
Aktualizacja: 2025-08-25T18:31:32+02:00
17:52
Nowa aktualizacja sprawiła, że wracam do Pokemon GO. Na takie zmiany czekałem od lat
Aktualizacja: 2025-08-25T17:52:06+02:00
17:25
Kosmos wysłał tajemniczy sygnał. Najjaśniejszy rozbłysk, jaki widzieliśmy
Aktualizacja: 2025-08-25T17:25:26+02:00
16:43
Polska ma bramę do orbity. Przejmujemy kontrolę nad kosmosem
Aktualizacja: 2025-08-25T16:43:23+02:00
15:50
Polskie miasto odchodzi od węgla. Powstanie wielki termos
Aktualizacja: 2025-08-25T15:50:44+02:00
14:55
Postawili w parku przewijak. Dla dzieci, ale powinni skorzystać dorośli
Aktualizacja: 2025-08-25T14:55:02+02:00
13:49
Szykujcie się na wagi na lotniskach. Dla pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-25T13:49:00+02:00
13:17
Pracował dla Apple'a, wynosił dane konkurencji. Tak wyglądało szpiegostwo w praktyce
Aktualizacja: 2025-08-25T13:17:14+02:00
12:14
Pierwszy w Polsce magazyn energii nowej generacji. Tańszy prąd dzięki grawitacji
Aktualizacja: 2025-08-25T12:14:59+02:00
11:55
Nie składaj skargi na skarbówkę przez mObywatela. Możesz się przejechać
Aktualizacja: 2025-08-25T11:55:03+02:00
11:43
Siri przemówi własnym głosem. Do ucha szeptał jej będzie bot konkurencji
Aktualizacja: 2025-08-25T11:43:19+02:00
10:47
Bot Google'a doprawił menu fikcyjnymi promocjami. Właściciele lokalu gotują się ze złości
Aktualizacja: 2025-08-25T10:47:16+02:00
10:22
Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie na wypadek wojny? Policjantka tłumaczy
Aktualizacja: 2025-08-25T10:22:23+02:00
10:08
Netflix podniósł ceny, ale nie pytał o zgodę. UOKiK mówi "dość"
Aktualizacja: 2025-08-25T10:08:42+02:00
9:38
Tego na starcie brakuje w systemie kaucyjnym. Jeszcze nie działa, a już potrzebuje zmiany
Aktualizacja: 2025-08-25T09:38:21+02:00
8:51
Po co mi tablet, skoro mam wielki ekran w smartfonie? Odczarowujemy mity
Aktualizacja: 2025-08-25T08:51:49+02:00
8:48
Nadchodzą wielkie zmiany w iPhone'ach. Koniec odgrzewanych kotletów
Aktualizacja: 2025-08-25T08:48:00+02:00
7:49
Elon Musk ma nową firmę. Jej nazwa jest parodią, ale bogacz mówi, że to poważny biznes
Aktualizacja: 2025-08-25T07:49:09+02:00
7:00
Czy opłaca się odłączać komputer od prądu? Sprawdziłem, ile mogę zaoszczędzić
Aktualizacja: 2025-08-25T07:00:00+02:00
6:30
Nadzieja dla chorych na depresję. "Po kilkudziesięciu latach wreszcie poczuł radość"
Aktualizacja: 2025-08-25T06:30:00+02:00
6:15
Co Android mógłby przejąć z iPhone’a? Stan na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-25T06:15:00+02:00
6:00
Belkin Chargin Case? To moje ulubione etui do Switcha 2 ładuje konsolę
Aktualizacja: 2025-08-25T06:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA