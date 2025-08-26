/
Google ostrzega przed tarczami zegarków. To nie żart, ma być skromnie

Google wprowadza do Google Play nowy typ ostrzeżeń. Sklep od teraz będzie ostrzegał przed nadmierną konsumpcją baterii przez aplikacje tarcz.

Malwina Kuśmierek
smartwatch
Sklep Google Play oferuje tysiące tarcz dla smartwatchy. W ofercie tak płatnej jak i darmowej znajdziemy tarcze minimalistyczne oferujące minimum informacji w minimalnej formie, ale i bardziej złożone tarcze. Godzina, data, temperatura, ciśnienie, wykonane kroki, licznik nieprzeczytanych wiadomości - a to tylko kilka z informacji, które mogą być wyświetlane przez najbardziej zaawansowane tarcze.

Jednak wraz z liczbą animacji i pokazywanych informacji przychodzi także większe zużycie baterii - by móc wyświetlać te i inne dane, tarcza musi stale pozyskiwać dane z różnych usług systemowych i aplikacji. A stąd już prosta droga do zjadania baterii na śniadanie.

Dlatego Google Play będzie ostrzegać przed przeładowanymi bajerami tarczami smartwatcha

Google właśnie udostępniło nową aktualizację sklepu Google Play - wersję 47.7. Zwykle aktualizacje sklepu Play przynoszą ze sobą zmiany dla deweloperów i kosmetyczne zmiany w sklepie. Jednak wersja 47.7 przynosi ze sobą ważną zmianę dla użytkowników.

Od teraz, na stronach aplikacji-tarcz smartwatchy wyświetlane będą ostrzeżenia o tarczach, które - ze względu na mnogość animacji i wyświetlanych informacji - cechują się nadmiernym zużyciem energii.

Dzięki tej aktualizacji możesz teraz znaleźć komunikaty ostrzegawcze na stronach szczegółowych aplikacji tarcz zegarka, które zużywają baterię

smartwatch
Tego typu tarcze mogą nadmiernie zużywać baterię smartwatcha

Google nie przekazało informacji co do dokładnych kryteriów, jakie musi spełnić aplikacja by otrzymać etykietę zjadacza baterii. Ponadto pomimo zaktualizowania sklepu Google Play do najnowszej wersji, nie udało nam się znaleźć ostrzeżenia ani razu. Mimo to, kiedy funkcja wejdzie na stałe do sklepu, z pewnością okaże się pomocna dla osób, które na swoich smartwatchach żonglują tarczami.

Zdjęcie główne: Craig Russell / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
26.08.2025 14:40
Tagi: AplikacjeGoogle PlaySmartwatch
