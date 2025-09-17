Nowy sposób płacenia w Żabce. Jak za telefon

Ładowanie...

Karta jest wielokrotnego użytku i pozostaje ważna przez 12 miesięcy od ostatniego doładowania. Każde zasilenie przedłuża termin o kolejny rok. Minimalna kwota doładowania wynosi 20 zł, a zgromadzone środki można wykorzystywać aż do ich wyczerpania lub do końca okresu ważności.

Karta podarunkowa Żabka - jak działa?

Karta składa się z dwóch elementów: nośnika z kodem kreskowym i numerem oraz zawieszki z kodem PIN ukrytym pod warstwą zdrapki. Kod PIN jest wymagany do potwierdzenia płatności w terminalu.

Dostępne są trzy rodzaje kart:

Na Wszystko - możemy skorzystać z pełnego asortymentu sklepów Żabka.

- możemy skorzystać z pełnego asortymentu sklepów Żabka. Na posiłki i napoje - pozwala na zakup produktów na ciepło, dań gotowych, napojów bezalkoholowych, smoothie i mrożonek z wyłączeniem lodów.

- pozwala na zakup produktów na ciepło, dań gotowych, napojów bezalkoholowych, smoothie i mrożonek z wyłączeniem lodów. Na Kawę – obejmuje kawy i herbaty z kawomatu oraz muffiny.

Promocja na start

Od 10 września do 28 października 2025 r. trwa promocja dla osób, które kupią i doładują kartę za minimum 30 zł. Po zeskanowaniu w aplikacji żappka kodu QR przy zakupie karty użytkownik otrzymuje kupon na małego hot-doga lub małą wodę Od Nowa za 1 żappsa – w przypadku kart Na Wszystko i Na Posiłki i Napoje. Druga opcja to kupon na małą kawę za 1 żappsa – w przypadku karty Na Kawę.

