Nowy sposób płacenia w Żabce. Jak za telefon

Żabka wprowadza karty podarunkowe, które mogą służyć jako prezent, narzędzie motywacyjne dla pracowników lub sposób na kontrolowanie codziennych wydatków. Działa jak doładowanie telefonu na karte.

Rafał Gdak
Nowy sposób płacenia w Żabce. Jak za telefon
Karta jest wielokrotnego użytku i pozostaje ważna przez 12 miesięcy od ostatniego doładowania. Każde zasilenie przedłuża termin o kolejny rok. Minimalna kwota doładowania wynosi 20 zł, a zgromadzone środki można wykorzystywać aż do ich wyczerpania lub do końca okresu ważności.

Karta podarunkowa Żabka - jak działa?

Karta składa się z dwóch elementów: nośnika z kodem kreskowym i numerem oraz zawieszki z kodem PIN ukrytym pod warstwą zdrapki. Kod PIN jest wymagany do potwierdzenia płatności w terminalu.

Dostępne są trzy rodzaje kart:

  • Na Wszystko - możemy skorzystać z pełnego asortymentu sklepów Żabka.
  • Na posiłki i napoje - pozwala na zakup produktów na ciepło, dań gotowych, napojów bezalkoholowych, smoothie i mrożonek z wyłączeniem lodów.
  • Na Kawę – obejmuje kawy i herbaty z kawomatu oraz muffiny.
Promocja na start

Od 10 września do 28 października 2025 r. trwa promocja dla osób, które kupią i doładują kartę za minimum 30 zł. Po zeskanowaniu w aplikacji żappka kodu QR przy zakupie karty użytkownik otrzymuje kupon na małego hot-doga lub małą wodę Od Nowa za 1 żappsa – w przypadku kart Na Wszystko i Na Posiłki i Napoje. Druga opcja to kupon na małą kawę za 1 żappsa – w przypadku karty Na Kawę.

Rafał Gdak
17.09.2025 17:38
sklepyŻabkazakupy
2025-09-17
