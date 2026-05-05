Samsung pokazał ekrany przyszłych smartfonów. Będą nas badać jak lekarz

Największą gwiazdą stoiska był Flex Chroma Pixel - nowy typ smartfonowego OLED-a, który według Samsunga osiąga do 3000 nitów w trybie High Brightness Mode. Jeszcze ciekawsze jest jednak to, że panel pokrywa aż 96 proc. przestrzeni barw BT.2020. Dla porównania: większość współczesnych telefonów kręci się w okolicach 70 proc. tego standardu. BT.2020 to realnie najszersza przestrzeń barw stosowana w UHD i HDR.

Samsung Flex Chroma Pixel

Samsung twierdzi, że udało się to dzięki połączeniu nowego typu materiałów emisyjnych (PSF) oraz technologii LEAD - własnego sposobu na pozbycie się polaryzatora i jednoczesne podbicie jasności bez skracania żywotności organicznych warstw. Brzmi jak typowy korporacyjny bełkot, ale efekt końcowy - jeśli faktycznie trafi do urządzeń konsumenckich - może być jednym z największych skoków jakości obrazu w mobilnych OLED-ach od lat.

Drugi mocny punkt programu to Sensor OLED Display. Samsung pokazał 6,8‑calowy panel o gęstości 500 PPI, czyli poziomie, który jeszcze niedawno był zarezerwowany dla topowych telefonów. To o 33 proc. więcej niż wersja prezentowana rok wcześniej.

Samsung Sensor OLED Display

Ale rozdzielczość to tylko połowa historii. Ten panel ma wbudowane organiczne fotodiody (OPD), które pozwalają mierzyć parametry biomedyczne - tętno, ciśnienie, przepływ krwi - bez dodatkowych czujników. Wystarczy dotknąć ekranu.

Nowością jest też Flex Magic Pixel, czyli technologia prywatności, która nie zamienia ekranu w czarną plamę, gdy patrzy się na niego z boku. Zamiast tego ukrywa tylko wrażliwe dane, pozostawiając resztę obrazu widoczną.

Quantum dot bez OLED-a? EL‑QD rośnie w siłę

Samsung od lat próbuje znaleźć sposób na to, by quantum dot nie były tylko dodatkiem do LCD czy OLED-a, ale samodzielną technologią emisyjną. I wygląda na to, że już prawie to osiągnął. Na SID 2026 firma pokazała dwa prototypy EL‑QD: 18‑calowy panel o jasności 500 nitów oraz 6,5‑calowy o jasności 400 nitów. To odpowiednio 25 i 33 proc. więcej niż rok temu. W świecie wyświetlaczy takie skoki nie zdarzają się przypadkiem - Samsung chwali się optymalizacją struktury kropek kwantowych i kontrolą odległości między nimi.

Samsung EL-QD

EL‑QD ma potencjał, by być bardziej energooszczędnym niż OLED, a jednocześnie oferować świetną reprodukcję barw. Jeśli ta technologia dojrzeje to może stać się realną alternatywą dla OLED-ów w urządzeniach, które potrzebują wysokiej jasności przy niskim zużyciu energii.

Rozciągany ekran do samochodu. Tak, naprawdę się rozciąga

Najbardziej futurystycznym elementem prezentacji był Stretchable Display 2.0 - panel microLED o rozdzielczości 200 PPI, czyli o 67 proc. wyższej niż wersja z zeszłego roku. To poziom, który zaczyna być realnie użyteczny w motoryzacji, gdzie ostrość obrazu ma coraz większe znaczenie, zwłaszcza w kontekście samochodów definiowanych przez oprogramowanie (SDV). Panel może zmieniać kształt i rozmiar w zależności od sytuacji na drodze. Prototyp wygląda na gotowy do komercjalizacji.

Samsung Stretchable Display 2.0

W oficjalnych komunikatach Samsung Display podkreśla, że chce być „technologicznym kompasem” dla całej branży. To oczywiście typowa korporacyjna metafora, ale trudno odmówić firmie konsekwencji. Pytanie brzmi, ile z tych technologii trafi do realnych produktów w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Historia uczy, że nie wszystko, co błyszczy na SID trafia do sklepów. Ale jeśli choć połowa z tych rozwiązań wejdzie do masowej produkcji to rynek wyświetlaczy stanie się dużo ciekawszy.

Maciej Gajewski 05.05.2026 19:21

