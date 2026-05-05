REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung pokazał ekrany przyszłych smartfonów. Będą nas badać jak lekarz

Samsung Display przyjechał na tegoroczne SID Display Week 2026 do Los Angeles z energią, jakby chciał udowodnić całej branży, że wciąż ma apetyt na dominację.

Maciej Gajewski
Samsung wyświetlacze 2026 OLED
REKLAMA

Największą gwiazdą stoiska był Flex Chroma Pixel - nowy typ smartfonowego OLED-a, który według Samsunga osiąga do 3000 nitów w trybie High Brightness Mode. Jeszcze ciekawsze jest jednak to, że panel pokrywa aż 96 proc. przestrzeni barw BT.2020. Dla porównania: większość współczesnych telefonów kręci się w okolicach 70 proc. tego standardu. BT.2020 to realnie najszersza przestrzeń barw stosowana w UHD i HDR. 

Samsung Flex Chroma Pixel
REKLAMA

Samsung twierdzi, że udało się to dzięki połączeniu nowego typu materiałów emisyjnych (PSF) oraz technologii LEAD - własnego sposobu na pozbycie się polaryzatora i jednoczesne podbicie jasności bez skracania żywotności organicznych warstw. Brzmi jak typowy korporacyjny bełkot, ale efekt końcowy - jeśli faktycznie trafi do urządzeń konsumenckich - może być jednym z największych skoków jakości obrazu w mobilnych OLED-ach od lat.

Czytaj też:

Ekran, który mierzy tętno i ciśnienie - a do tego ma 500 PPI

Drugi mocny punkt programu to Sensor OLED Display. Samsung pokazał 6,8‑calowy panel o gęstości 500 PPI, czyli poziomie, który jeszcze niedawno był zarezerwowany dla topowych telefonów. To o 33 proc. więcej niż wersja prezentowana rok wcześniej. 

Samsung Sensor OLED Display

Ale rozdzielczość to tylko połowa historii. Ten panel ma wbudowane organiczne fotodiody (OPD), które pozwalają mierzyć parametry biomedyczne - tętno, ciśnienie, przepływ krwi - bez dodatkowych czujników. Wystarczy dotknąć ekranu. 

Nowością jest też Flex Magic Pixel, czyli technologia prywatności, która nie zamienia ekranu w czarną plamę, gdy patrzy się na niego z boku. Zamiast tego ukrywa tylko wrażliwe dane, pozostawiając resztę obrazu widoczną.

Quantum dot bez OLED-a? EL‑QD rośnie w siłę

Samsung od lat próbuje znaleźć sposób na to, by quantum dot nie były tylko dodatkiem do LCD czy OLED-a, ale samodzielną technologią emisyjną. I wygląda na to, że już prawie to osiągnął. Na SID 2026 firma pokazała dwa prototypy EL‑QD: 18‑calowy panel o jasności 500 nitów oraz 6,5‑calowy o jasności 400 nitów. To odpowiednio 25 i 33 proc. więcej niż rok temu. W świecie wyświetlaczy takie skoki nie zdarzają się przypadkiem - Samsung chwali się optymalizacją struktury kropek kwantowych i kontrolą odległości między nimi. 

Samsung EL-QD

EL‑QD ma potencjał, by być bardziej energooszczędnym niż OLED, a jednocześnie oferować świetną reprodukcję barw. Jeśli ta technologia dojrzeje to może stać się realną alternatywą dla OLED-ów w urządzeniach, które potrzebują wysokiej jasności przy niskim zużyciu energii.

Rozciągany ekran do samochodu. Tak, naprawdę się rozciąga

Najbardziej futurystycznym elementem prezentacji był Stretchable Display 2.0 - panel microLED o rozdzielczości 200 PPI, czyli o 67 proc. wyższej niż wersja z zeszłego roku. To poziom, który zaczyna być realnie użyteczny w motoryzacji, gdzie ostrość obrazu ma coraz większe znaczenie, zwłaszcza w kontekście samochodów definiowanych przez oprogramowanie (SDV). Panel może zmieniać kształt i rozmiar w zależności od sytuacji na drodze. Prototyp wygląda na gotowy do komercjalizacji.

Samsung Stretchable Display 2.0 
REKLAMA

W oficjalnych komunikatach Samsung Display podkreśla, że chce być „technologicznym kompasem” dla całej branży. To oczywiście typowa korporacyjna metafora, ale trudno odmówić firmie konsekwencji. Pytanie brzmi, ile z tych technologii trafi do realnych produktów w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Historia uczy, że nie wszystko, co błyszczy na SID trafia do sklepów. Ale jeśli choć połowa z tych rozwiązań wejdzie do masowej produkcji to rynek wyświetlaczy stanie się dużo ciekawszy.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
05.05.2026 19:21
Tagi: SamsungTelefonywyświetlacze
Najnowsze
19:09
Androida czeka zmiana do samego jądra. Google zdradził, co nadciąga
Aktualizacja: 2026-05-05T19:09:35+02:00
18:45
Telefon od twórców ChatGPT. Znamy już jego największy sekret
Aktualizacja: 2026-05-05T18:45:23+02:00
18:43
Maszyna w Elblągu wydaje dokumenty. Pracuje 24/7 i zawstydza urzędy
Aktualizacja: 2026-05-05T18:43:33+02:00
18:41
Piekło KSeF zamienili w grę. Janusz ma Windowsa XP i fakturę do 17:00
Aktualizacja: 2026-05-05T18:41:37+02:00
17:07
Według Sony nie ma zbyt drogich słuchawek. Cena 1000X The ColleXion boli
Aktualizacja: 2026-05-05T17:07:28+02:00
17:03
Allegro Wakacje właśnie zatrzęsło rynkiem. Od A do Z, pełen serwis
Aktualizacja: 2026-05-05T17:03:49+02:00
16:56
Apple może spełnić marzenie Trumpa. O ile odda sekrety Samsungowi
Aktualizacja: 2026-05-05T16:56:46+02:00
16:14
Zazdrośnicy na Makach dostali kultową apkę z Windowsa. Autor bezradny
Aktualizacja: 2026-05-05T16:14:08+02:00
15:54
PS5 taniej niż na premierę. Sieć marketów ogłasza, będą kolejki
Aktualizacja: 2026-05-05T15:54:32+02:00
15:29
Po kościach – tak Facebook i Instagram rozpoznają, czy dać bana
Aktualizacja: 2026-05-05T15:29:31+02:00
15:23
AirPods Pro 3 za 888 zł. Taniej nie dostaniesz, genialne promo
Aktualizacja: 2026-05-05T15:23:34+02:00
15:19
Xbox ma koszmarne plany dla swojej ikony. Nowe Halo mocno nie halo
Aktualizacja: 2026-05-05T15:19:44+02:00
15:05
Wnieśli telefon na maturę. Tej lekcji szybko nie zapomną
Aktualizacja: 2026-05-05T15:05:50+02:00
13:59
mObywatel ogarnie ci prawko. Ta aplikacja to złoto
Aktualizacja: 2026-05-05T13:59:42+02:00
13:37
Hitowe połączenie PKP Intercity powraca. Są ceny
Aktualizacja: 2026-05-05T13:37:52+02:00
12:54
3G zniknie z Polski. Koniec z zacinającym się internetem
Aktualizacja: 2026-05-05T12:54:46+02:00
12:19
Twój następny kolega z zespołu to będzie AI. 30 tys. programistów IBM pracuje z Bobem na co dzień
Aktualizacja: 2026-05-05T12:19:20+02:00
11:54
Zamiast sprzątać - ma się łasić. Nowy robot twórcy Roomby to czysta słodycz
Aktualizacja: 2026-05-05T11:54:10+02:00
11:03
Steam Controller to hit. Gracze wyczyścili magazyny Valve
Aktualizacja: 2026-05-05T11:03:41+02:00
10:49
Polska wysycha po cichu. A my jeszcze pogarszamy sytuację
Aktualizacja: 2026-05-05T10:49:25+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA