AirPods Pro 3 za 888 zł. Taniej nie dostaniesz, genialne promo

Sklep x-kom uruchomił błyskawiczną wyprzedaż na AirPodsy Pro 3 ANC. Sprzęt kupimy 71 zł taniej w porównaniu z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką. To obecnie najlepsza cena za te słuchawki w Polsce. Nigdzie indziej nie kupicie ich poniżej 900 zł u autoryzowanego sprzedawcy sprzętu Apple’a.

AirPodsy Pro 3. generacji za 888 zł. Mocna promocja w x-komie

AirPods Pro 3 ANC w obniżonej cenie 888 zł są obecnie dostępne w ramach błyskawicznej promocji Gorący Strzał. Wyprzedaż obejmuje tylko 1700 egzemplarzy przecenionych o 71 zł. Na czas pisania tego artykułu ok. godz. 15 sprzedała się już 1/4 dostępnej puli.

Najlepsze słuchawki Apple’a wyprzedają się bardzo szybko. Jeśli chcecie kupić je w tej cenie, polecam się pospieszyć. Promocja jest też ograniczona czasowo – potrwa tylko do godz. 22. Spodziewajcie się jednak, że prędzej dojdzie do wyprzedania zapasów.

Dlaczego to taka dobra promocja? Przypomnę, że to słuchawki Apple’a, które we wrześniu 2025 r. startowały z ceny 1099 zł. W innych popularnych sklepach z elektroniką są z kolei dostępne za 959 zł lub 999 zł. Jeśli porównamy cenę na start z tą promocyjną, mówimy o ponad 200 zł obniżki w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy.

To najlepsze słuchawki Apple’a

AirPodsy Pro 3 to niewątpliwie najlepsze słuchawki Apple’a do kupienia na ten moment. Sprzęt w najnowszym wydaniu gwarantuje przede wszystkim ulepszone względem poprzedniczek wyciszanie hałasu z otoczenia (ANC), nieco lepszą jakość dźwięku czy dłuższy czas pracy na baterii – do 8 godz. z aktywowanym ANC, który przedłużymy do 24 godz. za pomocą etui.

W urządzeniu znalazł się też wbudowany czujnik tętna, a same słuchawki są bardziej odporne na wodę oraz pył za sprawą standardu IP57 (zamiast IPX4 z Pro 2). AirPods Pro 3 w cenie poniżej 900 zł to łakomy kąsek, szczególnie dla osób, które mają starsze słuchawki Apple’a, takie jak AirPodsy 2 czy Pro 1. generacji.

Albert Żurek 05.05.2026 15:23

