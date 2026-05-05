iPhone naprawi wkurzający problem. Koniec kombinowania z kartami

Tworzenie własnych przepustek na urządzeniach z systemem Android od dłuższego czasu pozostaje bardzo elastyczne. Portfel Google'a umożliwia dodawanie biletów czy kart lojalnościowych poprzez skanowanie kodów kreskowych lub QR, a oprogramowanie często potrafi samodzielnie wyciągnąć odpowiednie dane.

Nawet jeśli oficjalna aplikacja danego punktu usługowego nie oferuje integracji, otwarty charakter systemu sprawia, że łatwo można skorzystać z dostępnych opcji konwersji fizycznych kart na ich cyfrowe odpowiedniki.

W tym samym czasie firma z Cupertino podchodziła do tematu w znacznie bardziej zamknięty sposób. Obecnie dodanie karty do systemowej aplikacji wymaga od wydawcy biletu przygotowania specjalnego pliku w formacie obsługiwanym przez Portfel.

Jeśli lokalna siłownia lub kino nie zintegrują swoich narzędzi bezpośrednio z infrastrukturą producenta, użytkownik nie ma oficjalnej metody, by ręcznie zeskanować kod z fizycznej wejściówki i zapisać go w pamięci telefonu. Jedynym ratunkiem pozostają aplikacje firm trzecich, co bywa... uciążliwe.

Skanowanie kodów i ręczna konfiguracja wejściówek

Nadchodzący system iOS 27 wprowadzi jednak dużą zmianę pod postacią funkcji „Create a Pass”. Według doniesień Bloomberga rozwiązanie to wypełni lukę między aplikacją Portfel a biletami, które dotychczas nie były z nią kompatybilne. Zamiast czekać na aktualizacje ze strony usługodawców, użytkownicy samodzielnie przekształcą fizyczne wejściówki w cyfrowe pliki.

Proces obsługi zapowiada się intuicyjnie. Wewnątrz aplikacji Portfel, w tym samym menu, w którym obecnie dodaje się nowe karty płatnicze, pojawi się dodatkowa opcja ukryta pod przyciskiem z plusem. Po jej wybraniu wystarczy skierować aparat telefonu na kod QR nadrukowany na bilecie, a system wygeneruje wokół niego wirtualną kartę.

W sytuacji, gdy dany dokument nie posiada kodu QR, narzędzie wciąż okaże się przydatne. Oprogramowanie udostępni opcję zbudowania własnej wejściówki całkowicie od zera. Oznacza to możliwość ręcznego wprowadzenia potrzebnych danych tekstowych, co pozwoli na sprawną obsługę kart członkowskich czy nawet podarunkowych.

Trzy szablony i ułatwienia dla konsumentów

Samo tworzenie nie ograniczy się wyłącznie do zapisu suchych danych, ale zaoferuje również rozbudowane opcje modyfikacji wyglądu.

Użytkownicy otrzymają do dyspozycji narzędzia umożliwiające zmianę kolorów, grafik oraz dostosowanie stylów i poszczególnych pól tekstowych. Pozwoli to na łatwiejsze odróżnienie konkretnych pozycji w telefonie.

Aby ułatwić organizację, Apple przygotował trzy główne szablony, którym przypisano odmienne kolory:

fioletowy zarezerwowano dla biletów na wydarzenia (takie jak mecze czy seanse filmowe),

niebieski przeznaczono dla kart członkowskich (na przykład karnetów na siłownię),

pomarańczowy będzie standardowym wariantem dla wszelkich pozostałych przepustek.

Wszystkie te nowości zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas czerwcowej konferencji WWDC.

I oczywiście, przeniesienie możliwości tworzenia przepustek na samych użytkowników to krok w dobrą stronę. Stanowi to niesamowicie użyteczne rozwiązanie dla każdego, kto unika korzystania z papierowych kart i tradycyjnego portfela. Nawet jeśli mniejszy biznes nie posiada budżetu na informatyczne wdrożenia, klient będzie mógł przenieść wejściówkę prosto do telefonu.

Zamiast pilnować łatwych do zniszczenia wydruków, użytkownik otrzymuje komplet dokumentów w jednym bezpiecznym miejscu. Nie jest to wielka technologiczna rewolucja, ale solidne, rozsądne ułatwienie, które znacząco uprości codzienne funkcjonowanie w cyfrowym ekosystemie.

Oliwier Nytko 05.05.2026 07:00

