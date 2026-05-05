REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

iPhone naprawi wkurzający problem. Koniec kombinowania z kartami

Apple wprowadza przydatną nowość w nadchodzącym iOS 27. Użytkownicy zyskają wbudowane narzędzie do samodzielnego generowania cyfrowych kart.

Oliwier Nytko
iPhone naprawi wkurzający problem. Koniec kombinowania z kartami
REKLAMA

Tworzenie własnych przepustek na urządzeniach z systemem Android od dłuższego czasu pozostaje bardzo elastyczne. Portfel Google'a umożliwia dodawanie biletów czy kart lojalnościowych poprzez skanowanie kodów kreskowych lub QR, a oprogramowanie często potrafi samodzielnie wyciągnąć odpowiednie dane. 

Nawet jeśli oficjalna aplikacja danego punktu usługowego nie oferuje integracji, otwarty charakter systemu sprawia, że łatwo można skorzystać z dostępnych opcji konwersji fizycznych kart na ich cyfrowe odpowiedniki.

REKLAMA

W tym samym czasie firma z Cupertino podchodziła do tematu w znacznie bardziej zamknięty sposób. Obecnie dodanie karty do systemowej aplikacji wymaga od wydawcy biletu przygotowania specjalnego pliku w formacie obsługiwanym przez Portfel. 

Jeśli lokalna siłownia lub kino nie zintegrują swoich narzędzi bezpośrednio z infrastrukturą producenta, użytkownik nie ma oficjalnej metody, by ręcznie zeskanować kod z fizycznej wejściówki i zapisać go w pamięci telefonu. Jedynym ratunkiem pozostają aplikacje firm trzecich, co bywa... uciążliwe.

Skanowanie kodów i ręczna konfiguracja wejściówek

Nadchodzący system iOS 27 wprowadzi jednak dużą zmianę pod postacią funkcji „Create a Pass”. Według doniesień Bloomberga rozwiązanie to wypełni lukę między aplikacją Portfel a biletami, które dotychczas nie były z nią kompatybilne. Zamiast czekać na aktualizacje ze strony usługodawców, użytkownicy samodzielnie przekształcą fizyczne wejściówki w cyfrowe pliki.

Proces obsługi zapowiada się intuicyjnie. Wewnątrz aplikacji Portfel, w tym samym menu, w którym obecnie dodaje się nowe karty płatnicze, pojawi się dodatkowa opcja ukryta pod przyciskiem z plusem. Po jej wybraniu wystarczy skierować aparat telefonu na kod QR nadrukowany na bilecie, a system wygeneruje wokół niego wirtualną kartę.

W sytuacji, gdy dany dokument nie posiada kodu QR, narzędzie wciąż okaże się przydatne. Oprogramowanie udostępni opcję zbudowania własnej wejściówki całkowicie od zera. Oznacza to możliwość ręcznego wprowadzenia potrzebnych danych tekstowych, co pozwoli na sprawną obsługę kart członkowskich czy nawet podarunkowych.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Trzy szablony i ułatwienia dla konsumentów

Samo tworzenie nie ograniczy się wyłącznie do zapisu suchych danych, ale zaoferuje również rozbudowane opcje modyfikacji wyglądu.

Użytkownicy otrzymają do dyspozycji narzędzia umożliwiające zmianę kolorów, grafik oraz dostosowanie stylów i poszczególnych pól tekstowych. Pozwoli to na łatwiejsze odróżnienie konkretnych pozycji w telefonie.

Aby ułatwić organizację, Apple przygotował trzy główne szablony, którym przypisano odmienne kolory:

  • fioletowy zarezerwowano dla biletów na wydarzenia (takie jak mecze czy seanse filmowe),
  • niebieski przeznaczono dla kart członkowskich (na przykład karnetów na siłownię),
  • pomarańczowy będzie standardowym wariantem dla wszelkich pozostałych przepustek.

Wszystkie te nowości zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas czerwcowej konferencji WWDC.

REKLAMA

I oczywiście, przeniesienie możliwości tworzenia przepustek na samych użytkowników to krok w dobrą stronę. Stanowi to niesamowicie użyteczne rozwiązanie dla każdego, kto unika korzystania z papierowych kart i tradycyjnego portfela. Nawet jeśli mniejszy biznes nie posiada budżetu na informatyczne wdrożenia, klient będzie mógł przenieść wejściówkę prosto do telefonu.

Zamiast pilnować łatwych do zniszczenia wydruków, użytkownik otrzymuje komplet dokumentów w jednym bezpiecznym miejscu. Nie jest to wielka technologiczna rewolucja, ale solidne, rozsądne ułatwienie, które znacząco uprości codzienne funkcjonowanie w cyfrowym ekosystemie.

REKLAMA
Oliwier Nytko
05.05.2026 07:00
Tagi: AndroidAppleGoogleiPhoneSmartfony
Najnowsze
6:04
Stworzyli żywy plastik. Koniec z tworzywami rozkładającymi się przez stulecia
Aktualizacja: 2026-05-05T06:04:34+02:00
6:00
Poznali skład obcej planety. Pierwszy taki przypadek
Aktualizacja: 2026-05-05T06:00:00+02:00
5:57
Kraków znowu mnie załatwił. Tutaj autobusy po prostu znikają
Aktualizacja: 2026-05-05T05:57:59+02:00
5:31
Jeden dron na godzinę. Amerykanie zbroją się na potęgę
Aktualizacja: 2026-05-05T05:31:00+02:00
5:29
Ta latarka uratuje ci każdy wypad. Nie chodzi tylko o światło
Aktualizacja: 2026-05-05T05:29:00+02:00
5:17
Grawitacyjna rzeźnia. Wielkie planety wyrzucają sąsiadów
Aktualizacja: 2026-05-05T05:17:00+02:00
21:42
Porównali lekarza z maszyną. "Im bardziej złożony przypadek, tym lepiej"
Aktualizacja: 2026-05-04T21:42:45+02:00
20:06
Dostaniemy wielki przelew z Brukseli. Nadchodzi zbrojeniowa rewolucja
Aktualizacja: 2026-05-04T20:06:49+02:00
17:52
Koniec tanich wakacji w Grecji. Ryanair tnie loty na potęgę
Aktualizacja: 2026-05-04T17:52:36+02:00
17:52
Na tej konsoli nie zagrasz, a i tak ją chcesz. Wyjątkowa premiera Lego
Aktualizacja: 2026-05-04T17:52:01+02:00
17:06
Wojna o niebo. Ta rakieta nie musi trafić, żeby zabić
Aktualizacja: 2026-05-04T17:06:42+02:00
17:04
Jedna z najlepszych gier trafia na Maca. Wololo!
Aktualizacja: 2026-05-04T17:04:18+02:00
16:51
To zżera pamięć twojego telefonu. Google wyjaśnia
Aktualizacja: 2026-05-04T16:51:27+02:00
16:16
Microsoft: "widżety Windowsa są beznadziejne". Tak się zmienią
Aktualizacja: 2026-05-04T16:16:20+02:00
16:15
Rząd chce europejskiej trasy przez cały rok. Rzucą wyzwanie samolotom i autobusom 
Aktualizacja: 2026-05-04T16:15:17+02:00
15:11
Polski dron to hit. Amerykanie zaczynają testy
Aktualizacja: 2026-05-04T15:11:43+02:00
14:54
Drobny błąd zamula komputery. Nie, to nie wina Chrome
Aktualizacja: 2026-05-04T14:54:50+02:00
13:52
Parking prawem, nie towarem. Znalazł sposób, żeby nie płacić za postój
Aktualizacja: 2026-05-04T13:52:34+02:00
13:43
Absurd na maturze. CKE sprawdza wiedzę, a sama powinna się douczyć
Aktualizacja: 2026-05-04T13:43:10+02:00
13:23
4 gry Star Wars i jeden mod na 4 maja. Dzień święty święć
Aktualizacja: 2026-05-04T13:23:12+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA