Galaxy S27 otrzyma wyczekiwany element. Samsung jednak nas słucha

Ładowanie...

Trudno nie mieć wrażenia, że kolejne generacje smartfonów praktycznie nie różnią się od siebie. Producenci stawiają na pomniejsze zmiany w wyglądzie, takie jak lekkie modyfikacje wykończenia wyspy na aparaty. Design zazwyczaj pozostaje niemal niezmieniony. Samsung jednak tym razem może nas zaskoczyć i Galaxy S27 będzie znacząco odróżniał się od poprzedników.

REKLAMA

Samsung Galaxy S27 ze zmianami w wyspie na aparaty

Jak podaje SamMobile, Samsung rozważa całkowitą przebudowę modułu aparatów w Galaxy S27. Zmiana ta nie wynika jednak z chęci zaoszczędzenia na produkcji urządzeń, a z potrzeby przygotowania się do wdrożenia innych modyfikacji wewnątrz obudowy.

Z obecnych informacji wynika, że jeden z pomysłów zakłada zmianę układu obiektywów, aby zwolnić miejsce na magnesy Qi2 wbudowane tuż pod tylnym szklanym panelem. Smartfony Samsunga od lat wspierają ładowanie bezprzewodowe Qi, jednak aby w pełni wykorzystać nowocześniejszy standard Qi2 – w którym producenci akcesoriów stosują magnesy pozycjonujące – konieczne jest zintegrowanie ich z telefonem.

Obecnie, aby korzystać z magnetycznych ładowarek czy uchwytów, użytkownicy muszą ratować się specjalnymi etui. Same smartfony nie gwarantują wbudowanych magnesów. Dużą przeszkodą w ich zastosowaniu jest obecna wyspa na aparaty, która w modelach Galaxy S cechuje się pionowym układem.

Według nieoficjalnych doniesień Samsung może w tym celu wrócić do znanego z dawnych modeli poziomego układu aparatów. To rozwiązanie kojarzone z tak popularnymi urządzeniami jak Galaxy S10 czy Note 9. Istnieje również opcja, że gigant postawi na kwadratowe wykończenie wyspy. Plany nie są jeszcze ostateczne – wiemy, że układ zostanie zmieniony, lecz nie wiadomo dokładnie, w jaką stronę pójdzie producent.

Firma w przeszłości eksperymentowała z wieloma podejściami i z pewnością dobrze wie, jaki układ będzie najlepszy do uzyskania satysfakcjonujących efektów w fotografii mobilnej.

Czytaj też:

Galaxy S27 Ultra ma mieć trzy aparaty zamiast czterech

Jednocześnie informator z Chin podzielił się informacją, jakoby Galaxy S27 Ultra miał bazować na zestawie aparatów składającym się tylko z trzech modułów. Dotychczasowe flagowce z serii Ultra wykorzystywały system czterech obiektywów: głównego, szerokokątnego oraz dwóch teleobiektywów.

Samsung ma zrezygnować z jednego teleobiektywu i zaoferować:

aparat główny 200 Mpix z matrycą HP6;

teleobiektyw o 5-krotnym zbliżeniu optycznym;

aparat ultraszerokokątny 50 Mpix.

REKLAMA

W głównym module ma zostać zastosowana zmienna przysłona. To rozwiązanie znane z dawnych modeli, takich jak Galaxy S9 czy S10. Samsung najwyraźniej zatęsknił za dawnymi rozwiązaniami i planuje stylowy powrót do przeszłości.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 06.05.2026 06:12

Ładowanie...