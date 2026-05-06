REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Galaxy S27 otrzyma wyczekiwany element. Samsung jednak nas słucha

Samsung zamierza znacząco zmienić wygląd przyszłego Galaxy S27. Nadchodząca generacja smartfonów ma otrzymać całkowitą przebudowę kluczowego elementu.

Albert Żurek
Galaxy S27 otrzyma wyczekiwany element. Samsung jednak nas słucha
REKLAMA

Trudno nie mieć wrażenia, że kolejne generacje smartfonów praktycznie nie różnią się od siebie. Producenci stawiają na pomniejsze zmiany w wyglądzie, takie jak lekkie modyfikacje wykończenia wyspy na aparaty. Design zazwyczaj pozostaje niemal niezmieniony. Samsung jednak tym razem może nas zaskoczyć i Galaxy S27 będzie znacząco odróżniał się od poprzedników.

REKLAMA

Samsung Galaxy S27 ze zmianami w wyspie na aparaty

Jak podaje SamMobile, Samsung rozważa całkowitą przebudowę modułu aparatów w Galaxy S27. Zmiana ta nie wynika jednak z chęci zaoszczędzenia na produkcji urządzeń, a z potrzeby przygotowania się do wdrożenia innych modyfikacji wewnątrz obudowy.

Z obecnych informacji wynika, że jeden z pomysłów zakłada zmianę układu obiektywów, aby zwolnić miejsce na magnesy Qi2 wbudowane tuż pod tylnym szklanym panelem. Smartfony Samsunga od lat wspierają ładowanie bezprzewodowe Qi, jednak aby w pełni wykorzystać nowocześniejszy standard Qi2 – w którym producenci akcesoriów stosują magnesy pozycjonujące – konieczne jest zintegrowanie ich z telefonem.

Obecnie, aby korzystać z magnetycznych ładowarek czy uchwytów, użytkownicy muszą ratować się specjalnymi etui. Same smartfony nie gwarantują wbudowanych magnesów. Dużą przeszkodą w ich zastosowaniu jest obecna wyspa na aparaty, która w modelach Galaxy S cechuje się pionowym układem.

Według nieoficjalnych doniesień Samsung może w tym celu wrócić do znanego z dawnych modeli poziomego układu aparatów. To rozwiązanie kojarzone z tak popularnymi urządzeniami jak Galaxy S10 czy Note 9. Istnieje również opcja, że gigant postawi na kwadratowe wykończenie wyspy. Plany nie są jeszcze ostateczne – wiemy, że układ zostanie zmieniony, lecz nie wiadomo dokładnie, w jaką stronę pójdzie producent.

Firma w przeszłości eksperymentowała z wieloma podejściami i z pewnością dobrze wie, jaki układ będzie najlepszy do uzyskania satysfakcjonujących efektów w fotografii mobilnej.

Czytaj też:

Galaxy S27 Ultra ma mieć trzy aparaty zamiast czterech

Jednocześnie informator z Chin podzielił się informacją, jakoby Galaxy S27 Ultra miał bazować na zestawie aparatów składającym się tylko z trzech modułów. Dotychczasowe flagowce z serii Ultra wykorzystywały system czterech obiektywów: głównego, szerokokątnego oraz dwóch teleobiektywów.

Samsung ma zrezygnować z jednego teleobiektywu i zaoferować:

  • aparat główny 200 Mpix z matrycą HP6;
  • teleobiektyw o 5-krotnym zbliżeniu optycznym;
  • aparat ultraszerokokątny 50 Mpix.
REKLAMA

W głównym module ma zostać zastosowana zmienna przysłona. To rozwiązanie znane z dawnych modeli, takich jak Galaxy S9 czy S10. Samsung najwyraźniej zatęsknił za dawnymi rozwiązaniami i planuje stylowy powrót do przeszłości.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
06.05.2026 06:12
Tagi: AndroidSamsungSmartfony
Najnowsze
6:01
Zakazali reklam mięsa na ulicach. Popieram, choć nie mam złudzeń
Aktualizacja: 2026-05-06T06:01:00+02:00
20:57
Rząd dereguluje rachunki za prąd. To rewolucja, taki będzie formularz
Aktualizacja: 2026-05-05T20:57:29+02:00
20:52
Apple wrzucił tajną apkę do App Store. Ich firmowy iOS to paskudztwo
Aktualizacja: 2026-05-05T20:52:54+02:00
19:21
Samsung pokazał ekrany przyszłych smartfonów. Będą nas badać jak lekarz
Aktualizacja: 2026-05-05T19:21:35+02:00
19:09
Androida czeka zmiana do samego jądra. Google zdradził, co nadciąga
Aktualizacja: 2026-05-05T19:09:35+02:00
18:45
Telefon od twórców ChatGPT. Znamy już jego największy sekret
Aktualizacja: 2026-05-05T18:45:23+02:00
18:43
Maszyna w Elblągu wydaje dokumenty. Pracuje 24/7 i zawstydza urzędy
Aktualizacja: 2026-05-05T18:43:33+02:00
18:41
Piekło KSeF zamienili w grę. Janusz ma Windowsa XP i fakturę do 17:00
Aktualizacja: 2026-05-05T18:41:37+02:00
17:07
Według Sony nie ma zbyt drogich słuchawek. Cena 1000X The ColleXion boli
Aktualizacja: 2026-05-05T17:07:28+02:00
17:03
Allegro Wakacje właśnie zatrzęsło rynkiem. Od A do Z, pełen serwis
Aktualizacja: 2026-05-05T17:03:49+02:00
16:56
Apple może spełnić marzenie Trumpa. O ile odda sekrety Samsungowi
Aktualizacja: 2026-05-05T16:56:46+02:00
16:14
Zazdrośnicy na Makach dostali kultową apkę z Windowsa. Autor bezradny
Aktualizacja: 2026-05-05T16:14:08+02:00
15:54
PS5 taniej niż na premierę. Sieć marketów ogłasza, będą kolejki
Aktualizacja: 2026-05-05T15:54:32+02:00
15:29
Po kościach – tak Facebook i Instagram rozpoznają, czy dać bana
Aktualizacja: 2026-05-05T15:29:31+02:00
15:23
AirPods Pro 3 za 888 zł. Taniej nie dostaniesz, genialne promo
Aktualizacja: 2026-05-05T15:23:34+02:00
15:19
Xbox ma koszmarne plany dla swojej ikony. Nowe Halo mocno nie halo
Aktualizacja: 2026-05-05T15:19:44+02:00
15:05
Wnieśli telefon na maturę. Tej lekcji szybko nie zapomną
Aktualizacja: 2026-05-05T15:05:50+02:00
13:59
mObywatel ogarnie ci prawko. Ta aplikacja to złoto
Aktualizacja: 2026-05-05T13:59:42+02:00
13:37
Hitowe połączenie PKP Intercity powraca. Są ceny
Aktualizacja: 2026-05-05T13:37:52+02:00
12:54
3G zniknie z Polski. Koniec z zacinającym się internetem
Aktualizacja: 2026-05-05T12:54:46+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA