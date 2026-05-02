REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Gigant pamięci potwierdza: RAMagedon potrwa latami

Samsung potwierdza to, czego wielu z nas się obawiało: kryzys pamięci nie tylko nie znika, ale według najnowszych prognoz może ciągnąć się nawet po 2027 r. Lider rynku podaje szczegóły.

Maciej Gajewski
Samsung RAM prognozy ceny
REKLAMA

Samsung właśnie opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2026 r. i - jak to często bywa w tej branży - dobre wiadomości idą w parze ze złymi. Z jednej strony firma zanotowała rekordowy zysk operacyjny, napędzany wręcz absurdalnym, 49‑krotnym wzrostem dochodów z działu pamięci. Z drugiej: ten sam dział ostrzega, że globalny niedobór RAM‑u będzie się pogłębiał, a nie poprawiał. I to nie w perspektywie miesięcy, lecz lat.

REKLAMA

AI zjada cały rynek pamięci. I nie przeprasza

Samsung potwierdza, że popyt na pamięci HBM i DRAM do akceleratorów AI rośnie szybciej, niż fabryki są w stanie nadążyć. Budowa nowych zakładów trwa lata, a klienci - od Microsoftu po Amazona - podpisują wieloletnie kontrakty, by w ogóle zagwarantować sobie dostęp do chipów.

Czytaj też:

Według Kim Jaejune, jednego z szefów działu pamięci, już dziś zapotrzebowanie na 2027 r. znacząco przewyższa prognozowaną podaż, a luka ma być większa niż w 2026 r. Innymi słowy: jeśli ktoś liczył, że ceny RAM‑u wrócą do poziomów sprzed boomu AI, to… niech przestanie liczyć. 

Rekordowe wyniki, rekordowe problemy

Wyniki finansowe Samsunga wyglądają jak z innej planety. 53,7 bln wonów zysku operacyjnego z działu pamięci (ok. 184 mld zł) w pierwszym kwartale to skok z 1,1 bln rok wcześniej. Cała firma wypracowała 57,2 bln wonów zysku, z czego pamięci odpowiadają za 94 proc.

To pokazuje jak bardzo Samsung stał się zakładnikiem rynku AI. Firma zarabia krocie, ale jednocześnie sama przyznaje, że nie jest w stanie zaspokoić popytu, nawet mimo przekierowywania mocy produkcyjnych z klasycznych DRAM‑ów do układów HBM. A to oznacza, że zwykli konsumenci - ci kupujący laptopy, telefony czy pecety - mogą być na końcu kolejki.

A co z geopolityką? Samsung uspokaja, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie zakłócił produkcji - firma zawczasu zgromadziła zapasy i zdywersyfikowała dostawy gazów procesowych. Ostrzega jednak przed rosnącymi kosztami transportu i energii, które mogą dodatkowo podbić ceny komponentów.

REKLAMA

Podsumowując: AI napędza rekordowe zyski, ale jednocześnie wysysa rynek pamięci do cna. A skoro nawet Samsung - największy producent DRAM na świecie - mówi, że nie nadąża, to trudno oczekiwać, że sytuacja szybko się poprawi.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
02.05.2026 16:50
Tagi: RAMSamsungSztuczna inteligencja (AI)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA