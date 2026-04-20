REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Lepiej nie czekaj z zakupem RAM-u i elektroniki. "Cudów nie będzie"

Jeśli ktoś wciąż trzymał się nadziei, że ceny RAM-u i SSD zaraz wrócą do normy, to najnowsze analizy rynku pamięci są jak kubeł zimnej wody.

Maciej Gajewski
kiedy RAM potanieje
REKLAMA

Wszyscy wiemy, że centra danych pod AI rosną jak grzyby po deszczu. Ale dopiero teraz widać skalę problemu. Według analiz branżowych w bieżącym roku nawet 70 proc. najbardziej zaawansowanych układów pamięci DRAM może trafiać nie do laptopów, telefonów czy kart graficznych, ale do serwerów AI.

HBM - pamięć o wysokiej przepustowości, niezbędna do trenowania modeli - jest tak zasobożerna w produkcji, że każdy gigabit „kosztuje” producentów więcej wafla krzemowego niż klasyczne DRAM. A skoro marże na HBM są wielokrotnie wyższe, to linie produkcyjne są przekierowywane właśnie tam. Efekt uboczny? Konsumencki RAM i NAND stają się towarem drugiej kategorii. I to widać w cenach.

REKLAMA

To też jest ważne w temacie:

I nie, to nie jest chwilowe

Według analityków, napięcie podażowe utrzyma się co najmniej do 2027 r., a pełna normalizacja może nastąpić dopiero wtedy, gdy nowe fabryki DRAM i HBM zaczną działać - czyli bliżej 2028 r.  Rynek pamięci został przestawiony na stałe. AI nie jest chwilową modą. To infrastruktura, która będzie rosnąć przez lata. A producenci pamięci nie chcą już wracać do czasów nadpodaży i wyprzedaży „po kosztach”. Dlatego inwestują ostrożniej, pod konkretne kontrakty, z myślą o klientach. Tych którzy kupują pamięć w ilościach, o jakich rynek konsumencki może tylko pomarzyć.

Jeśli planujesz modernizację PC, rozbudowę NAS-a, wymianę laptopa albo zakup handhelda, to musisz przyjąć do nową rzeczywistość. Pamięć nie będzie tania, specyfikacje nie będą rosły tak szybko, a dopłaty za RAM i SSD będą coraz bardziej bolesne.

Nie oznacza to, że masz rzucać się na zakupy w panice. Oznacza to, że nie warto czekać na cud, bo cudów nie będzie. Jeśli potrzebujesz więcej RAM-u lub większego SSD do realnej pracy, gier czy projektów - kup teraz. Jeśli czekasz tylko dlatego, że „może stanieje”, to możesz czekać do końca dekady.

REKLAMA

Świat po 2027 r. nie będzie taki jak przed 2023 r.

Nowy punkt równowagi będzie znacznie wyżej. Pamięć będzie tanieć wolniej. AI będzie priorytetem. A segment konsumencki będzie musiał się do tego dostosować. Rynek pamięci został przejęty przez AI, ceny DRAM i NAND będą wysokie jeszcze długo, a producenci sprzętu już dostosowują do tego swoje portfolio. Jeśli potrzebujesz pamięci - kup. Lepsze czasy w przewidywalnej przyszłości nie nadejdą.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
20.04.2026 21:03
Tagi: Elektronikapamięćpodwyżka cenRAM
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA