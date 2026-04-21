Tim Cook rezygnuje. Sprawdzamy, jakiego Apple'a zostawia następcy i światu

Ładowanie...

Nadszedł spodziewany, lecz wciąż historyczny moment. Po 15 latach Apple oficjalnie poinformował, że Tim Cook, obecny dyrektor generalny Apple'a, odejdzie ze stanowiska 1 września 2026 roku. Choć Cook nie opuści Apple'a i nadal pozostanie w szeregach koncernu w roli prezesa wykonawczego, to nadal jest to koniec pewnej ery.

REKLAMA

Era Tima Cooka dobiega końca. Droga na szczyt zaczęła się wyboiście

Przed dołączeniem do Apple'a w 1998 roku, Tim Cook był jednym z menedżerów zarządzającym zaopatrzeniem oraz łańcuchami dostaw w Compaq Computers. 38-letni wówczas Cook został "wyłowiony" z Compaqa przez samego Jobsa, który był zmęczony osobistym kierowaniem działem operacyjnym. Jobs upatrywał w Cooku kogoś, kto jest w stanie powtórzyć sukces Michaela Della - zbudować fabryki i łańcuchy dostaw funkcjonujące na bazie modelu just-in-time.

"Tim Cook pracował poprzednio w zaopatrzeniu i właśnie kogoś z takim doświadczeniem potrzebowaliśmy. Zorientowałem się, że on i ja mamy takie samo spojrzenie na wiele spraw. Odwiedziłem liczne japońskie fabryki, funkcjonujące na zasadzie just-in-time, i sam zbudowałem jedną dla Maca i jedną za czasów pracy w NeXT. Wiedziałem dobrze, czego chcę, i spotkałem Tima, który chciał dokładnie tego samego. Zaczęliśmy więc współpracę i po niedługim czasie nabrałem przekonania, że Tim wie, co należy robić. Miał taką samą wizję jak ja, dzięki czemu mogliśmy współpracować na poziomie zaawansowanych strategii. Dzięki Timowi mogłem nie przejmować się wieloma sprawami, dopóki nie przyszedł i mi o nich nie przypomniał" - wspominał Jobs w autobiografii spisanej przez Waltera Isaacsona

Relacja nie była jednostronna - Tim Cook z miejsca wpadł w zachwyt postacią Steve'a Jobsa.

Wystarczyło pięć minut mojej wstępnej rozmowy ze Steve’em i już byłem gotowy zapomnieć o ostrożności i wbrew wszelkiej logice dołączyć do zespołu Apple. Intuicja podpowiadała mi, że przejście do Apple to niepowtarzalna okazja, dzięki której będę mógł pracować dla kreatywnego geniusza - mówił Cook biografowi Steve'a Jobsa

Przed Timem Cookiem stało niełatwe zadanie. Bowiem musiał on nie tylko spełnić wizję ekscentrycznego i wybuchowego szefa, ale przede wszystkim operować na otwartym i chorym sercu jakim był zrujnowany finansowo Apple końcówki lat 90.

Cook bardzo szybko udowodnił jednak, że jego kompetencje wykraczają daleko poza standardowe zarządzanie operacyjne. W krótkim czasie gruntownie przebudował łańcuch dostaw, redukując liczbę kluczowych partnerów i zmuszając ich do oferowania korzystniejszych warunków współpracy. Jednocześnie przekonał wielu z nich do przeniesienia produkcji bliżej fabryk Apple, co ograniczyło koszty logistyczne i skróciło czas realizacji zamówień. Równolegle przeprowadził radykalne cięcia w infrastrukturze magazynowej, zamykając ponad połowę magazynów i drastycznie ograniczając poziom zapasów.

Efekty były spektakularne: w ciągu kilkunastu miesięcy Apple przeszedł od utrzymywania zapasów na dwa miesiące do zaledwie kilku dni, a w skrajnych przypadkach - kilkunastu godzin. Cook skrócił również cykl produkcyjny komputerów o połowę, co miało kluczowe znaczenie w branży, gdzie tempo dezaktualizacji komponentów jest wyjątkowo wysokie. Dzięki temu Apple nie tylko ograniczał koszty, ale zaczął szybciej reagować na zmiany rynkowe i wprowadzać do swoich produktów najnowsze dostępne technologie, co stało się jednym z fundamentów późniejszego odrodzenia firmy pod wodzą Steve'a Jobsa.

"Uważam, że najjaśniejsze i najbardziej innowacyjne czasy Apple są wciąż przed nami"

2011 rok przyniósł nam iPhone'a 4S, iPada 2, premierę Siri, MacBooka Pro z Thunderboltem i tragedię. Steve Jobs już od wielu miesięcy nie był w stanie ukryć pogarszającego się stanu zdrowia i podczas nieobecności w Apple Park, stery przejmował Tim Cook. W styczniu 2011 roku miała miejsca telekonferencja podczas której Steve Jobs oficjalnie poinformował o pójściu na zwolnienie, podczas którego jego obowiązki formalnie przejął Cook.

24 sierpnia 2011 roku schorowany Jobs, siedząc na wózku inwalidzkim podczas zebrania zarządu, odczytał krótki list. Dokument zaczynający się słowami "Uważam, że najjaśniejsze i najbardziej innowacyjne czasy Apple są wciąż przed nami" zawierał rezygnację Steve'a Jobsa z roli prezesa i bezpośrednio wskazał Tima Cooka jako swojego następcę.

5 października zmarł Steve Jobs, a stanowisko dyrektora generalnego Apple'a formalnie przejął Tim Cook.

Epoka Tima Cooka

Choć formalnie Cook szefem Apple'a jest od końca 2011 roku, to początków jego epoki można upatrywać już w 2009 roku - gdy tymczasowo siadał w fotelu prezesa gdy Jobs przyjmował kolejne dawki chemioterapii. Kamieniem milowym jest tu płomienne przemówienie - nietypowe dla nadzwyczaj spokojnego Cooka - które wygłosił on w odpowiedzi na spekulacje co do kondycji koncernu zarządzanego przez schorowanego Jobsa. Słowa te zapisały się w historii jako "doktryna Cooka".

"Uważamy, że istniejemy po to, by tworzyć świetne produkty, i to się nie zmienia. Bezustannie skupiamy się na innowacjach. Wierzymy w przewagę prostego nad skomplikowanym. Wierzymy, że musimy posiadać na własność i kontrolować podstawowe technologie służące do wytwarzania naszych produktów i uczestniczyć tylko w tych rynkach, na które możemy mieć znaczący wpływ. Wierzymy w mówienie „nie” tysiącom projektów, żebyśmy mogli się skupić tylko na tych kilku, które są dla nas naprawdę istotne i znaczące. Wierzymy w daleko idącą współpracę i wzajemne inspirowanie się naszych grup, co pozwala nam na innowacyjność niedostępną innym. A poza tym, mówiąc bez przesady, satysfakcjonuje nas jedynie perfekcja działania w każdym segmencie naszej firmy; mamy dość uczciwości, by przyznać, że się mylimy, oraz dość odwagi, by się zmienić. Uważam, że niezależnie od tego, kto co robi, te wartości są tak głęboko zakorzenione w naszej firmie, że Apple będzie sobie radzić bardzo dobrze."

"Doktryna Cooka" stanowiła wstęp do tego, czego mogliśmy spodziewać się po nowym liderze firmy. Jeszcze przed śmiercią Jobs dał Cookowi radę, którą ten kieruje się po dziś dzień: podejmując decyzje ma on nie myśleć "Co by zrobił Steve", tylko ma robić to co uważa za najlepsze dla Apple'a.

I faktycznie – zamiast próbować naśladować Jobsa, Cook obrał zupełnie inny kierunek. Skupił się nie na spektakularnych "one more thing", lecz na skalowaniu i monetyzacji fundamentów, które Apple już posiadało. W kolejnych latach firma przekształciła się w bezprecedensową maszynę do generowania przychodów i zysków, a jej kapitalizacja urosła z około 300 miliardów dolarów w momencie śmierci Jobsa do poziomów liczonych w bilionach

Kluczową rolę odegrała tu konsekwencja operacyjna. Cook nie tylko utrzymał sprawność łańcucha dostaw, ale uczynił z niego jedną z największych przewag konkurencyjnych Apple. Równolegle rozwijał segment usług, który z czasem zaczął pełnić rolę stabilnego, powtarzalnego źródła przychodów, uniezależniającego firmę od cykliczności sprzedaży sprzętu. Apple pod jego rządami stało się firmą bardziej odporną na wahania rynku, lepiej zdywersyfikowaną i znacznie bardziej przewidywalną finansowo.

Nie oznaczało to jednak stagnacji produktowej. W epoce Cooka zadebiutowały takie kategorie jak Apple Watch czy AirPods, a rozwój własnych układów scalonych - zwieńczony przejściem Maców na Apple Silicon - pozwolił firmie odzyskać kontrolę nad kluczowymi technologiami i uniezależnić się od zewnętrznych dostawców. Jednocześnie Apple konsekwentnie rozbudowywał swój ekosystem, wzmacniając powiązania między urządzeniami i usługami, co zwiększało lojalność użytkowników i utrudniało migrację do konkurencji.

Zmianie uległa także sama tożsamość firmy. Cook wyraźnie przesunął akcenty w stronę prywatności, środowiska i odpowiedzialności społecznej, czyniąc z nich element strategii biznesowej, a nie wyłącznie wizerunkowej. Apple zaczął funkcjonować nie tylko jako producent elektroniki, ale jako globalna instytucja technologiczna, aktywnie uczestnicząca w debatach o regulacjach, danych użytkowników i wpływie technologii na społeczeństwo.

Taka ewolucja miała jednak swoją cenę. W miarę jak Apple rosło i dojrzewało, coraz częściej pojawiały się pytania o zdolność firmy do tworzenia przełomowych kategorii produktowych na miarę iPhone’a. Model oparty na optymalizacji, ekspansji i maksymalizacji istniejących źródeł przychodów okazał się niezwykle skuteczny, lecz jednocześnie postawił przed firmą nowe wyzwanie: znalezienie kolejnego silnika wzrostu w świecie, w którym sama stała się jednym z największych i najbardziej stabilnych graczy.

Strategia Tima Cooka to kura znosząca złote jaja

Najprostszy sposób na ocenę ery Tima Cooka prowadzi przez liczby. Te nie pozostawiają wiele miejsca na interpretację. W momencie przejęcia sterów w 2011 roku Apple było firmą wartą około 350–360 miliardów dolarów. Piętnaście lat później mówimy o przedsiębiorstwie, które przekroczyło poziom 3 bilionów dolarów, a według części analiz zbliża się nawet do 4 bilionów.

"Od momentu, gdy Tim Cook przejął Apple w 2011 roku, wartość spółki rosła średnio o ponad 700 milionów dolarów dziennie" - pisze Financial Times.

Dynamika nie ograniczała się wyłącznie do kapitalizacji rynkowej. Przychody Apple wzrosły z około 108 miliardów dolarów rocznie do ponad 360 miliardów w ciągu dekady. Zysk netto w tym samym okresie zwiększył się niemal czterokrotnie – z 26 do około 95 miliardów dolarów. Skala tego wzrostu pokazuje, że Cook nie tylko utrzymał rozpędzoną maszynę, ale znacząco zwiększył jej wydajność.

Istotnym elementem tej układanki pozostaje rynek kapitałowy. Akcje Apple w erze Cooka przyniosły inwestorom zwrot rzędu około 1200 procent w ciągu pierwszej dekady jego rządów. Jeszcze bardziej wymowny jest przykład inwestycji długoterminowej: 10 tysięcy dolarów ulokowane w dniu objęcia stanowiska przez Cooka urosło do ponad 200 tysięcy, przy uwzględnieniu dywidend i buybacków. Jednocześnie liczba akcji w obrocie spadła o ponad jedną trzecią, co dodatkowo podbiło zysk przypadający na jedną akcję.

Silnikiem tej transformacji była nie tylko sprzedaż sprzętu, ale także konsekwentna rozbudowa usług. Segment ten urósł z niecałych 3 miliardów dolarów rocznie na początku dekady do ponad 50 miliardów przed jej końcem, a następnie jeszcze dalej, stając się jednym z najbardziej dochodowych filarów biznesu. Równolegle Apple przekształciło swoją bazę użytkowników w źródło powtarzalnych przychodów, co znacząco poprawiło przewidywalność wyników finansowych.

Era Tima Cooka to nie jedynie tęcze i jednorożce

Choć Tim Cook wydaje się być drugą - po powrocie Steve'a Jobsa do firmy w 1997 roku - rzeczą, jaka przydarzyła się Applowi w jego 50-cio letniej historii, to i jego era naznaczona jest wpadkami.

Pierwsza wpadka miała miejsce już w pierwszym roku pracy na nowym stanowisku. 19 września 2012 zadebiutowały Mapy Apple, które z miejsca ochrzczono "niedorobionymi". Usługa mająca konkurować z Mapami Google'a opierała się na niezaktualizowanych i ograniczonych danych, a także zawierała liczne błędy - tak w oprogramowaniu jak i w samych informacjach wyświetlanych na mapie. Sytuacja była tak zła, że Tim Cook publicznie przeprosił za falstart i zasugerował używanie map konkurencji. Apple'owi zajęło lata by doprowadzić swoją usługę do stanu używalności, a i tak po dziś dzień ze świecą szukać osoby, która w swoim iPhonie nawiguje z pomocą Map Apple.

Inną wpadką był (nie)sławny projekt Titan, czyli próba stworzenia własnego elektrycznego autonomicznego samochodu. Prace nad projektem zainicjowano w 2014 roku, Apple zaangażował w niego ponad 5 tys. osób i każdego roku przepalał ponad miliard dolarów na kontynuacje prac, by w końcu porzucić je w 2024 roku.

Jednak gdyby wskazać jedno urządzenie, które jest źdźbłem w oku Cooka, jest nim Apple Vision Pro, czyli zakładany na głowę komputer umożliwiający odtwarzanie treści w mieszanej rzeczywistości. Vision Pro jest zdecydowanie koszmarem każdego możliwego działu - od działu inżynierii sprzętowej, poprzez marketing, a kończąc na dziale sprzedaży detalicznej. Urządzenie jest masywne, powoduje dyskomfort, a bateria - nie wbudowana, lecz trzymana w kieszeni lub plecaku - wytrzymuje zaledwie dwie godziny. Choć specyfikacja Vision Pro to de facto komputer Mac zamknięty w okularach AR, to Apple nie był w stanie jednoznacznie określić grupy docelowej ani pokazać do czego sprzęt właściwie miałby służyć. Dołóżmy do tego absurdalną cenę - sam Tim Cook mówił, że Vision Pro jest tylko dla bogatych, ograniczoną regionalnie dostępność oraz brak wsparcia ze strony deweloperów aplikacji, i mamy przepis na skazę na profilu ustępującego CEO Apple'a.

Mimo to największą wtopą ery Tima Cooka, którą będzie musiał posprzątać jego następca, jest próba wejścia Apple'a w generatywną AI i niedostarczenie na czas obiecanej Siri. Po tym jak świat oszalał na punkcie ChataGPT, firmy technologiczne jedna po drugiej zaczęły sypać jak z rękawa funkcjami i narzędziami z AI w nazwie. Apple pozostawał w letargu przez ponad półtora roku, a gdy wreszcie się obudził, dowiózł na wpół dokończone Apple Intelligence oraz reklamę Siri, którą musiał skasować bo głośno zapowiadana aktualizacja nie opuściła Cupertino w 2024 roku.

W 2025 też nie.

2026 też stoi pod znakiem zapytania, pomimo że Apple zacisnął zęby i ze wstydem poszedł po technologię konkurencji. W styczniu pokrótce opisałam przyczyny tej sytuacji i w telegraficznym skrócie jest to efekt złych decyzji zarządu Apple - na czele którego stoi Tim Cook - który uważał, że strategia "przeczekaj, a potem zaatakuj zabójczo dobrym produktem" sprawdzona przy sprzęcie, sprawdzi się przy oprogramowaniu.

Koniec pewnej ery - nie tylko dla Apple'a

Odejście Tima Cooka zamyka rozdział, który w historii Apple'a będzie analizowany przez lata – nie tylko przez fanów technologii, ale i przez ekonomistów, menedżerów oraz konkurencję. Niewielu liderów w historii biznesu stanęło przed równie trudnym zadaniem: przejąć firmę po charyzmatycznym założycielu i nie tylko jej nie zepsuć, ale jeszcze znacząco ją wzmocnić. Cook tego dokonał.

Tim Cook przejął Apple na granicy dwóch epok - już nie bankruta z lat 90., ale też jeszcze nie globalnego hegemona o kapitalizacji liczonych w bilionach dolarów. Wcześniej pomógł odbudować jego operacyjne fundamenty, a jako CEO przeprowadził firmę przez najtrudniejszy możliwy test: życie po Jobsie. Utrzymał kurs, uspokoił rynki, a następnie przekuł rozpędzoną machinę w jedną z najbardziej dochodowych i stabilnych korporacji w historii.

Bilans tej ery nie jest jednak pozbawiony rys. Nieudane projekty, spóźnione reakcje na nowe trendy i coraz częściej powracające pytania o brak kolejnego „wielkiego produktu” pokazują ograniczenia modelu opartego na optymalizacji. Apple pod wodzą Cooka stało się firmą niemal perfekcyjną operacyjnie – i jednocześnie mniej skłonną do ryzyka, które kiedyś definiowało jej tożsamość.

Mimo tych zastrzeżeń trudno mówić o czymkolwiek innym niż sukcesie. Cook nie tylko utrzymał Apple na szczycie, ale wyniósł je na poziom, którego nawet jego twórcy mogli nie przewidywać. Firma, którą zostawia swojemu następcy, jest silniejsza, bogatsza i bardziej odporna niż kiedykolwiek wcześniej.

Dziedzictwo Tima Cooka nie polega na jednym przełomowym produkcie, lecz na czymś znacznie trudniejszym do osiągnięcia: zamianie genialnego pomysłu w trwały, globalny system generowania wartości. I choć kolejny rozdział historii Apple'a będzie już pisany przez kogoś innego, fundamenty pod niego w ogromnej mierze zostały położone właśnie przez niego.

REKLAMA

Zdjęcie główne: David Benito / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 21.04.2026 09:40

Ładowanie...