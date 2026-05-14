Polska buduje własnego Shaheda. Hornet PL-AT-1 ma latać daleko i uderzać mocno

Trwają intensywne prace nad nowym polskim dronem Hornet PL-AT-1, który ma być odpowiednikiem niesławnego Shaheda. Rozpoczęto intensywne próby poligonowe. W czerwcu rozpocznie się produkcja serii testowej, a jesienią bezzałogowiec w wersji bojowej ma trafić do produkcji seryjnej.

Bogdan Stech
Hornet PL-AT-1 (Szerszeń) to dron, który wzorowany jest na irańskim Shahed-131. To własnie ten bezzałogowiec w różnych wersjach jest wykorzystywany przez bandycką Rosją do terroryzowania Ukrainy. Drona stworzyli polscy naukowcy z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Powstał on w ramach programu PLargonia. Co ciekawe, początkowo nie miał być to dron uderzeniowy, a ćwiczebny. Chodziło to by nasze wojsko mogło uczyć się nanim odpierania zmasowanych ataków rosyjskich bezzałogowców.

Hornet PL-AT-1 jest już w rękach naszych żołnierzy. Na poligonie Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce trwają intensywne testy podczas których maszyna wykorzystywana jest do testowania różne systemów antydronowych.

Hornet PL-AT-1, czyli polski Szerszeń

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych opracował dwie wersje drona. Pierwsza przeznaczona jest do ćwiczeń obrony przeciwlotniczej. Jest to po prostu latający cel, który służy do wykrywania i namierzania przez radary i inne systemy np. akustyczne czy kamery na podczerwień. Do tego typu maszyn strzela się też z rakiet i artylerii lufowej.

Druga wersja to dron-kamikadze wyposażona w głowicę wybuchową. Przeznaczony jest on do ataków na wyznaczone cele. Tego typu bezzałogowce określa się też jako OWA, one way attack, czyli w wolnym tłumaczeniu atak w jedną stronę.

Podczas prowadzonych testów wersji dla OPL sprawdzana jest m.in. długotrwałość lotu drona i jego zasięg. Trwają także modernizacje konstrukcji szkoleniowej zmierzające do zminimalizowania uszkodzeń, do których czasem dochodzi podczas lądowania. Maszyny te projektowano wedle zasady wyślij i zapomnij. Shahed nie ląduje. Obiera cel i wypełnia misję – mówi serwisowi Polska Zbrojna dr inż. Ryszard Sabak z ITWL.

Dodaje on, że konstrukcje w wariancie szkoleniowym wymagają dodatkowych prac i testów, aby mogły być wykorzystywane wielokrotnie i aby szybko była przywracana ich zdatność do ponownego użycia. To jest największe wyzwanie, ale większość przeciwności już udało nam się pokonać.

Hornetem trudno się ląduje. Trzeba dokładnie zaplanować jego podejście do lądowania, uwzględnić podmuchy wiatru. W trakcie prac konstrukcyjnych istotne było opracowanie efektywnego systemu spadochronowego. Chcemy mieć cel powietrzny, na którym będziemy mogli ćwiczyć obronę przeciwlotniczą, a jednocześnie móc zminimalizować koszty. Dlatego w przypadku, kiedy obiekt nie zostanie zestrzelony, chcemy móc go odzyskać i wykorzystać powtórnie. Pierwsza partia 20 takich maszyn jest w trakcie produkcji. Większość ma być gotowa jeszcze w czerwcu – wyjaśnia Polsce Zbrojnej dr Paweł Szczepaniak z ITWL.

Polski dron ma mieć zasięg nawet 900 km

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych pracuje bez przerwy także nad wersją bojową Horneta. Bezzałogowiec jest w zasadzie gotowy, ale naukowcy wciąż go udoskonalają skuppiając się głównie na naprowadzaniu i sterowaniu.

Horneta można nieustannie modernizować, stosownie do zmian, które pojawiają się na froncie. Rosjanie cały czas wprowadzają zmiany i nasza konstrukcja także pozwala na ciągłą aktualizację – podkreśla dr Sabak.

ITWL zapewnia, że dron w wersji bojowej wejdzie do produkcji jeszcze w tym roku.

Hornet PL-AT-1 to dron sporych rozmiarów. Ma długość 2,6 m, a rozpiętość skrzydeł wynosi 2,2 m. Paksymalna prędkość to 200 km/h, zasięg to w zależoności od wersji od 400 to 900 km. Masa bezzałogowca to 85 kg.

Producentem będzie spółka Hornet – Polskie Drony. Większościowy pakiet udziałów ma w niej Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, a partnerem projektu jest Grupa Boryszew. Hornet produkowany będzie w Sochaczewie.

14.05.2026 11:01
