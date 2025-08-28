Rodzina się powiększyła. Doskonały odkurzacz Dreame H15 Pro doczekał się rodzeństwa

Ładowanie...

Prywatnie jestem posiadaczem Dreame H15 Pro i nie mogę się go nachwalić. Zastąpił mi dwa urządzenia - zwykły odkurzacz oraz mopa i w większości przypadków korzystam tylko z niego. Producent zaprezentował właśnie dwa nowe modele z serii H15 – H15 Mix i H15 Pro Heat.

Dreame H15 Pro

Zanim napiszę o następcach, słów kilka o głowie rodziny, czyli modelu H15 Pro. To odkurzacz pionowy typu wet&dry, który cechuje się bardzo dużą maksymalną mocą ssącą rzędu 21 000 Pa. Podczas sprzątania nie tylko odkurzamy, ale i myjemy podłogę. Atutem tego modelu jest możliwość pracy pod katem 180 stopni. To ważne, bo dzięki temu wjedziemy na przykład pod łóżko bez ryzyka zalania silnika.

Na uwagę zasługuje również szczotka, która nie tylko pozwala sprzątać przy samych krawędziach, ale jest wyposażona w specjalne ramię opuszczające się, gdy robimy ruch do tyłu oraz kiedy dojeżdżamy stopą urządzenia do krawędzi. To rozwiązanie wspiera mechanicznie zagarnianie brudu. W moim przypadku sprawdza się to przede wszystkim w pozbywaniu się kociego żwirku i mogę zaświadczyć, że urządzenie dzięki tej funkcji jest w stanie usunąć brud przy samej ścianie.

Dreame H15 Pro

Model H15 Pro pracuje w czterech trybach: Inteligentnym (z którego korzystam najczęściej, bo odkurzacz sam dobiera moc i stopień nawilżenia do potrzeb), Turbo (z niego korzystam w przypadku mocniejszych zabrudzeń), Ssania (niezwodny, gdy coś wyleję na podłogę, a zdarzyło mi się zbierać nim wodę po małej powodzi w kuchni), Cichym (z niego korzystam najrzadziej, ale przyda się tym, którzy np. mają małe dzieci).

Po zakończeniu sprzątania odstawiam odkurzacz na stację czyszcząco-ładującą i zaczyna się najlepsze. Szczotka rolkowa jest płukana w temperaturze 100 stopni Celsjusza, a następnie przez około godzinę suszona. Nie ma mowy o brzydkich zapachach i pleśni.



Dreame H15 Pro kosztuje 2095 zł.

Dreame H15 Pro Heat

Dreame H15 Pro Heat to twórcze rozwinięcie tego, co otrzymujemy w modelu Pro. Wyróżnikiem modelu jest możliwość mopowania na gorąco. Wałek nawilżany jest wodą o temperaturze 85 stopni Celsjusza, co przekłada się na mycie w temperaturze 55 stopni Celsjusza.

Model H15 Pro Heat zna jeszcze jedną sztuczkę. Można sterować nim jak robotem sprzątającym z aplikacji w telefonie. Wystarczy położyć urządzenie płasko na przykład pod łóżkiem i bez schylania się sterować nim w przód i w tył. Niesamowite.

Co jeszcze? Dreame H15 Pro Heat oferuje dużą maksymalną moc ssącą rzędu 22 000 Pa. Podobnie jak wszystkie urządzenia z tej serii obsługuje też technologię TangleCut, która zapobiega nakręcaniu się włosów. Specjalny grzebień przycina je i są zasysane przez odkurzacz. Stopień zabrudzenia podłogi w trybie inteligentnym wykrywany jest automatycznie. Dzięki czujnikom RGB moc i nawilżenie dostosowywane są według potrzeb.

Dreame H15 Pro Heat

Podobnie jak w przypadku modelu H15 Pro, mop wałkowy jest czyszczony po pracy w temperaturze 100 stopni Celsjusza, więc nawet tłuszcz mu niestraszny.

Dreame H15 Pro Heat kosztuje 2699 zł. Przy zakupie do 4 września 2025 r. urządzenie dostępne będzie w ofercie premierowej, za 2399 zł.

Dreame H15 Mix

Dreame H15 Mix to odkurzacz kompletny. Nawet jeśli masz na podłogach dywany. Wystarczy kilka ruchów i zamieniasz go w zwykły odkurzacz, którym możesz sprzątać na sucho. Ten model to transformer, który dostosowuje się do potrzeb i gwarancja tego, że nie będziesz potrzebował dwóch odkurzaczy.

Dreame wyliczyło, że model H15 Mix to urządzenie 7 w 1. Z jednej strony otrzymujemy najważniejsze – czyli możliwość sprzątania na sucho i mokro. Maksymalna moc ssąca jest podobna do dwóch opisywanych wyżej modeli i wynosi 23 000 Pa. Podobnie jak one, urządzenie na podstawie analizy stopnia zabrudzenia dobiera moc i stopień nawilżenia. Pod względem funkcji „na mokro” to bardzo podobny odkurzacz jak opisywane.

Dreame H15 Mix

Zabawa zaczyna się, gdy odłączymy zespół silnika i akumulatora od głównego korpusu i połączymy go z uchwytem. Zyskujemy pełnoprawny odkurzacz pionowy do czyszczenia na sucho, którym sprzątniemy nie tylko podłogi, ale też meble (dzięki szczotce szczelinowej). To jednak nie wszystko, ponieważ można z nim wyczyścić na mokro łóżka czy inną tapicerkę, a to za sprawą kolejnego modułu, który znajdziemy w zestawie - i bezprzewodowego odkurzacza punktowego. Ten ostatni wyposażony jest w dwa zbiorniki na wodę czystą i brudną i pozwala doczyścić stare plamy.

Dreame H15 Mix kosztuje 3399 zł. Przy zakupie do 4 września 2025 r. kupujący otrzyma suszarkę do włosów Dreame Glory Mix za 1 zł.

Rafał Gdak 28.08.2025 08:50

