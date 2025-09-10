Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni

Ładowanie...

Piekarniki zawsze wydawały mi się zwykłymi urządzeniami, dopóki nie odkryłem, że ich właściwa obsługa pozwala przygotować potrawy, które potrafią zaskoczyć smakiem i wyglądem. Wbrew pozorom nie wystarczy go włączyć i nastawić właściwą temperaturę, bo to dopiero początek kulinarnych przygód. Z czasem odkrywacie, że mięso ma inny smak, gdy w jego środku jest odpowiednia temperatura, której zwykły piekarnik wam nie pokaże, bo potrzebujecie termometru do pomiaru temperatury wewnątrz potrawy. Później dowiadujecie się, że para wodna potrafi zmienić wszystko, więc wkładacie do piekarnika małą żaroodporną miseczkę, ale to wszystko protezy, bo lepiej postawić na urządzenie, które potrafi to wszystko, a do tego ma kilka funkcji, które zaskakują. I tu na scenę wchodzi Electrolux i jego piekarnik parowy.

Electrolux LOA9S3XZ 800 MealAssist Steam Pro to piekarnik, który ma wszystko

No dobrze, prawie wszystko, bo jeszcze nie umila czasu pieczenia piosenkami, ale podejrzewam, że to nastąpi szybciej niż nam się wszystkim wydaje. Tymczasem nowa propozycja firmy Electrolux to jeden z najbardziej zaawansowanych piekarników do zabudowy na rynku. Posiada profesjonalny generator pary, obsługuje funkcje Gotowania Wspomaganego, może być sterowany zdalnie, a do tego wspiera algorytmy AI, dzięki którym każda potrawa smakuje idealnie. Zacznijmy od podstaw. Piekarnik pozwala na przygotowanie posiłków na trzech różnych komorach, dzięki pojemnej komorze i blachach w rozmiarze XL. Dzięki temu można przygotować kompletny obiad dla dużej rodziny. Wspiera również termoobieg SurroundCook, który pozwala przygotować posiłki w nawet o 20 proc. niższej temperaturze, bez konieczności obracania potraw i bez przekładania ich na inne poziomy piekarnika. To znacząco podnosi efektywność piekarnika.

Piekarnikiem można sterować na dwa sposoby. Pierwszym jest wyświetlacz COOKSMART TOUCH, czyli najbardziej zaawansowany kolorowy wyświetlacz ze wsparciem AI. Dostęp do kluczowych funkcji jest szybki i intuicyjny. Drugim aplikacja MyElectrolux i funkcja Connected Cooking, która ułatwia korzystanie z piekarnika. Za jej pomocą można zdalnie ustawiać i zmieniać czas pieczenia i temperaturę. Dzięki niej można kontrolować proces pieczenia, nawet przebywając poza kuchnią.

Electrolux LOA9S3XZ MealAssist Steam Pro ma wsparcie AI. Wiem, że obecnie jest to nadużywane pojęcie, ale w przypadku piekarnika algorytmy mają sens. Ich użycie realizowane jest na kilka sposobów. Pierwszym jest integracja z aplikacją MyElectrolux, do której możecie wkleić dowolny przepis wyszukany w internecie, a algorytmy automatycznie dostosują parametry pieczenia, poziom pary i czas, żeby potrawa wyszła idealnie. Drugim jest możliwość zarządzania pieczeniem z poziomu wspomnianego wyświetlacza. AI Taste Assist optymalizuje ustawienia, żeby potrawy miały dobry smak i odpowiednią temperaturę pieczenia.

Piekarnik obsługuje funkcję Gotowania Wspomaganego, dzięki któremu już nigdy nie zapytasz: kochanie, a ile piecze się frytki? Po prostu wybierasz odpowiedni rodzaj potrawy z menu, a piekarnik podpowie jaką temperaturę ustawić, jaki czas i jaki rodzaj pieczenia będzie optymalny.

Para, która zmienia zasady

Piekarnik parowy oferuje wszystkie funkcje piekarnika standardowego, ale dodatkowo pozwala na gotowanie i pieczenie z dodatkiem pary. Jej użycie pozwala skrócić czas pieczenia, zachować witaminy i składniki mineralne w potrawach, zmniejszyć zużycie tłuszczu i oleju. Nie można zapomnieć o tym, że potrawy są soczyste w środku i chrupiące na zewnątrz, a dzięki temu mają lepszy aromat i smak. Piekarnik LOA9S3XZ MealAssist Steam Pro oferuje rodzaj pary SteamPro, który jest idealny do wypiekania ciast i chleba, pieczenia mięs i zapiekanek, ale również sprawdzi się do gotowania na parze i gotowanie metodą SousVide. Co to jest gotowanie SousVide? To gotowanie w niskiej, ściśle kontrolowanej temperaturze, które pozwala zachować najwięcej składników odżywczych, ale również sprawia, że potrawy mają wyjątkowy smak. Piekarnik MealAssist 800 zachowuje podczas użycia pary nawet do 90 proc. witaminy C, co jest najwyższym wynikiem na rynku.

A jak regulować poziom pary? Electrolux wprowadził udogodnienie o nazwie Steamify. Za pomocą wygodnego suwaka ustawia się temperaturę pieczenia, a piekarnik sam ustawi odpowiedni poziom pary To rozwiązanie intuicyjne. Generator pary ustawia od 25 do 100 proc. poziomu pary, tak żeby zapewnić optymalne warunki pieczenia. Dzięki temu Electrolux LOA9S3XZ MealAssist Steam Pro pozwala gotować na parze (temperatura od 50 do 95 stopni Celsjusza), dusić na parze (100-125 stopni) i opiekać z parą (130-145 stopni).

Para pozwala również na wyczyszczenie piekarnika z plam i zabrudzeń po skończonej pracy.

Piekarnik parowy Electrolux LOA9S3XZ MealAssist Steam Pro nie nadszarpnie budżetu zużyciem energii

Piekarniki należą do najbardziej energożernych urządzeń w domu. Proces nagrzewania, pieczenia i ochładzania potrafi zużyć tak dużo energii, że regularne korzystanie z piekarnika jest zdecydowanie widoczne w wysokości miesięcznych faktur za prąd. Sam miałem epizod z pieczeniem chleba co dwa dni w tradycyjnym piekarniku i jak podliczyłem koszty, to okazało się, że mój chleb może nie wychodził mi za każdym razem idealnie, ale za to kosztował więcej niż kraftowej piekarni. I tu pojawia się Electrolux LOA9S3XZ, który zużywa nawet 20 proc. mniej energii niż tradycyjne piekarniki.

Electrolux LOA9S3XZ MealAssist Steam Pro ułatwi ci życie

Kuchnia jest miejscem, w którym przebywanie powinno sprawiać przyjemność, a sprzęty powinny być dostosowane do użytkownika i ułatwiać mu pracę. I taki właśnie jest piekarnik Electrolux LOA9S3XZ MealAssist Steam Pro, który dzięki nowoczesnym technologiom optymalizuje czas spędzony w kuchni. Za jego sprawą staniecie się szefami kuchni, a gotowanie stanie się radością. I o to chodzi.

Paweł Grabowski 10.09.2025 09:34

Lokowanie produktu : Electrolux

