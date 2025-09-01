Rzucają wyzwanie gigantom. W Europie startuje nowa platforma smart home

Ładowanie...

Premiera odbędzie się na targach IFA 2025 w Berlinie, gdzie LG zaprezentuje nie tylko nową technologię, ale również całą strategię na przejęcie części tortu od uznanych liderów rynku.

ThinQ AI - więcej niż kolejna platforma

Platforma LG ThinQ AI to nie tylko próba dogonienia konkurencji, ale również propozycja czegoś fundamentalnie odmiennego. Koreańska firma nie kopiuje rozwiązań Google Home czy Amazon Alexa - zamiast tego buduje system, który ma ewoluować wraz z użytkownikiem.

Serce platformy stanowią dwa kluczowe komponenty: ThinQ UP i ThinQ Care. Pierwszy z nich zapewnia ciągłe aktualizacje funkcjonalności poprzez oprogramowanie - analogicznie do tego, jak telefony otrzymują nowe możliwości. Drugi natomiast oferuje proaktywną diagnostykę, która ma wykrywać problemy zanim w ogóle się pojawią. To predykcyjna konserwacja, znana z przemysłu, przeniesiona do domowych czterech ścian.

Nie bez powodu LG nazywa to Zero Labor Home - wizją domu, który sam się o siebie troszczy. W praktyce oznacza to urządzenia, które nie tylko wykonują swoje podstawowe funkcje, ale również uczą się nawyków domowników i dostosowują do nich swoje działanie.

Europejskie potrzeby w centrum uwagi

LG ThinQ AI

LG nie wprowadza ThinQ AI na europejski rynek przypadkowo. Platforma została dostosowana do specyficznych potrzeb europejskich konsumentów, którzy - jak zauważa firma - charakteryzują się wysoką świadomością ekologiczną i wymagają energooszczędnych rozwiązań.

Wśród funkcji skrojonych pod europejski rynek znajdziemy Energy Saving Mode dla pralek czy AI Saving Mode dla lodówek. To nie są tylko marketingowe nazwy - to konkretne algorytmy, które mają realnie obniżać rachunki za prąd. W czasach rosnących cen energii to argument, który może przeważyć szalę w decyzjach zakupowych.

Ciekawe są również funkcje pokroju Fresh Keeper, która zapobiega gnieceniu i nieprzyjemnym zapachom ubrań pozostawionych w pralce. Lub Night View w lodówkach, która przytłumia oświetlenie wnętrza po zmroku. To detale, ale właśnie takie detale często decydują o sukcesie lub porażce nowej technologii.

Strategiczne przejęcie Homey

Kluczową częścią europejskiej ofensywy LG jest przejęcie holenderskiej firmy Athom, twórcy platformy Homey. To jedna z najbardziej zaawansowanych platform smart home w Europie, obsługująca ponad 50 tys. różnych urządzeń. Współpracuje z protokołami komunikacyjnymi takimi jak Zigbee, Z-Wave, Matter czy Thread. Dla LG oznacza to natychmiastowy dostęp do ogromnej bazy kompatybilnych urządzeń bez długotrwałego budowania partnerstwa z setkami producentów.

Przejęcie ma wartość około 61 mln dol., co w kontekście planów LG wydaje się niemal symboliczną kwotą. W zamian Koreańczycy otrzymują nie tylko technologię, ale również doświadczony zespół i ugruntowaną pozycję na europejskim rynku.

Konkurencja reaguje, ale LG ma tajny atut

LG ThinQ AI

Walka o europejski rynek inteligentnych domów to nie jest sprint, ale maraton. Google, Amazon i Apple mają ogromną przewagę - rozpoznawalność marek, ugruntowane ekosystemy i miliony zadowolonych użytkowników. LG musi więc szukać swojej niszy.

Tajnym atutem Koreańczyków może okazać się integracja z telewizorami webOS. W przeciwieństwie do konkurencji LG produkuje jedne z najlepszych telewizorów na świecie, a webOS to platforma obecna w milionach europejskich domów. Przekształcenie telewizora w centralny hub inteligentnego domu to pomysł, który ma szansę powodzenia - szczególnie w Europie, gdzie telewizor wciąż zajmuje centralne miejsce w salonie.

Dodatkowo współpraca z Google Home pokazuje, że LG nie zamierza walczyć ze wszystkimi na raz. Zamiast tego buduje most między różnymi ekosystemami, oferując użytkownikom większą swobodę wyboru.

Wyzwania na europejskiej drodze

Wprowadzenie ThinQ AI w Europie nie będzie łatwym zadaniem. Rynek jest już mocno podzielony między ustabilizowanych graczy. Google Home dominuje dzięki integracji z usługami Google i zaawansowanej sztucznej inteligencji. Amazon Alexa kusi szeroką gamą kompatybilnych urządzeń i agresywną polityką cenową. Apple HomeKit przyciąga użytkowników iPhone'ów gwarancją prywatności i bezpieczeństwa.

LG musi więc znaleźć sposób na wyróżnienie się w tym tłumie. Strategia oparta na ciągłych aktualizacjach i proaktywnej konserwacji brzmi obiecująco, ale jej skuteczność zweryfikuje dopiero praktyka. Czy europejscy konsumenci będą gotowi zaufać nowej platformie, rezygnując z sprawdzonych rozwiązań?

Kolejnym wyzwaniem jest fragmentacja europejskiego rynku. To, co sprawdza się w Niemczech, niekoniecznie zadziała we Francji czy Polsce. LG zapowiada dostosowywanie funkcji do regionalnych potrzeb , ale to zadanie na lata, nie miesiące.

Przyszłość inteligentnego domu według LG

LG chce stworzyć ekosystem, który sam dostosowuje się do potrzeb mieszkańców. W praktyce oznacza to domy, które rozumieją kontekst. Gdy użytkownik mówi idę spać system nie tylko wygasza światła i reguluje temperaturę, ale również włącza tryb cichy w oczyszczaczu powietrza i przygotowuje odpowiednie warunki do regeneracji.

Koreańczycy mają kilka atutów: doświadczenie w produkcji urządzeń AGD, silną pozycję w telewizorach, przemyślaną strategię przejęć i - co najważniejsze - świeże podejście do problemu. Czy to wystarczy, aby pokonać Google'a, Amazona i Apple'a? Przekonamy się już wkrótce. Europejska ekspansja ThinQ AI rozpoczyna się w tym miesiącu, a pierwsze miesiące pokażą, czy wizja inteligentnego domu według LG znajdzie odbiorców na Starym Kontynencie.

