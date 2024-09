Pokazali nowe możliwości Meta AI. Ten czatbot nauczył się imponujących funkcji

Meta Connect to coroczna konferencja Meta Inc. (dawnego Facebook Inc.), podczas której koncern prezentuje swoje nowe produkty i usługi, a także zapowiada zmiany w już istniejących na rynku.



Choć Metę znamy przede wszystkim z zarządzania serwisami społecznościowymi Facebook, Instagram i Threads oraz komunikatory Messenger i Whatsapp, w swojej ofercie Meta ma także urządzenia i usługi rozszerzonej rzeczywistości, okulary Meta Ray-Bans i narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. I to te ostatnie zajęły Markowi Zuckerbergowi sporą część prezentacji.