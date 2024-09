Szef Mety pokazał nowe produkty. Uwagę świata przyciągnęło jego ubranie

„Aut Caesar, aut nihil” to cytat, który przypisuje się Cezarowi Borgii. To syn (tak!) papieża Aleksandra VI, który znany był również pod świeckim imieniem Rodrigo. Rodzina Borgiów zapisała się w zbiorowej pamięci jako bezwzględna i dążąca po trupach do celu. Cezar Borgia w wieku zaledwie 16 lat został biskupem, a 2 lata później kardynałem kościoła katolickiego. Dość powiedzieć, że we współczesnej popkulturze funkcjonuje za sprawą książki Mario Puzo, autora „Ojca chrzestnego”. Doskonały był również serial na motywach powieści, który powstał 10 lat po niej.