Szef Facebooka mówi, że potrzebuje bardzo dużo pieniędzy. Ale obiecuje cuda

Istnieje kilka sposobów na zbudowanie tutaj ogromnego biznesu, w tym skalowanie wiadomości biznesowych, wprowadzanie reklam lub płatnych treści do interakcji ze sztuczną inteligencją oraz umożliwienie ludziom płacenia za korzystanie z większych modeli sztucznej inteligencji i dostęp do większej liczby obliczeń. Co więcej, sztuczna inteligencja już teraz pomaga nam poprawić zaangażowanie w aplikacje, co naturalnie prowadzi do wyświetlania większej liczby reklam i bezpośredniego ulepszania reklam w celu dostarczania większej wartości.