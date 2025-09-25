#B69AFF
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem

Casio F-91W zawsze kojarzył się z prostotą i niezawodnością. Teraz jednak majsterkowicze mogą dodać mu kolejnego uroku: funkcji smart.

Malwina Kuśmierek
Nowa płyta główna dla starego zegara Casio
Choć elektroniczne zegarki oraz smartwatche dzieli ogromna przepaść technologiczna, to nie ma takiej przepaści której nie zmniejszyłyby robótki typu "zrób to sam". Najlepiej pokazuje to Ollee, który przygotował alternatywną płytę główną dla legendarnego Casio F-91W. Po jej zamontowaniu klasyczny zegarek zyskuje funkcje, które jeszcze do niedawna kojarzyły się wyłącznie ze smartwatchami.

Ollee Watch One daje Casio F-91W drugą młodość

Ollee Watch One to zamiennik fabrycznej elektroniki, który można samodzielnie zainstalować w zegarku bez użycia lutownicy - wystarczy odkręcić kilka śrubek i zdjąć klipsy. Producent zapewnia, że cały proces trwa nie więcej niż 10 minut i wymaga jedynie podstawowych narzędzi.

Płyta główna oferowana przez Ollee pasuje nie tylko do Casio F-91W, ale też do modeli A158W, F-84W, A159W, A171W i W-59.

Ollee Watch One i zegarek Casio F-91W
Ollee Watch One i zegarek Casio F-91W

Zegarek po modernizacji nie staje się konkurentem dla Apple Watcha czy Galaxy Watcha, ale otrzymuje zaskakująco szeroki zestaw funkcji. Dzięki łączności Bluetooth może automatycznie synchronizować czas ze smartfonem, a wbudowany akcelerometr umożliwia liczenie kroków i ustalanie dziennych celów. Do tego dochodzi czujnik temperatury, czas na świecie, pięć programowalnych timerów oraz nowy brzęczyk, który powiadamia o osiągnięciu ustalonych celów.

Producent dodał także podświetlenie LED z możliwością zmiany koloru oraz wykorzystania zegarka jako mini latarki. Zaskoczeniem mogą być proste gry - od uproszczonej wersji Blackjacka po "Ping", w którym utrzymujemy piłkę w grze odbijając ją w rytmie kolejnych kliknięć. Nie brakuje też nowych tarcz zegarka, choć są one mocno ograniczone przez specyfikę ekranu wbudowanego w Casio F-91W.

Ollee Watch One dostępny jest w dwóch wersjach. Sam zestaw do samodzielnego montażu kosztuje 54,99 dolarów (ok. 199 zł) i wymaga posiadania kompatybilnego zegarka Casio. Osoby mniej chętne do majsterkowania mogą sięgnąć po gotowe zestawy - modele F-91W-1 i A158W-1 z już wbudowaną alternatywną płytą główną. Ich cena wynosi 99,99 dol. (ok. 363 zł), jednak obecnie produkty te są wyprzedane. Niezależnie od wyboru należy uzbroić się w cierpliwość - ze względu na ogromne zainteresowanie czas realizacji zamówień wynosi ok. 5-6 tygodni.

Trzeba przy tym pamiętać, że modernizacja skraca żywotność baterii. Podczas gdy klasyczny F-91W potrafi działać nawet 7 lat na jednej baterii, wersja z płytą Ollee Watch One wymaga wymiany ogniwa CR2016 mniej więcej co 10 miesięcy. To jednak wciąż imponujący wynik, biorąc pod uwagę obecność Bluetooth i dodatkowych funkcji.

Zdjęcie główne: fandihikmawan / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
25.09.2025 08:00
Tagi: GadżetySmartwatchZegarki
