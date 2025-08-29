Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów

Ładowanie...

Lego Ideas Wall-E, Lego Ideas Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, Lego Ideas Ewolucja Przedmiotów Ścisłych. Co łączy te wszystkie zestawy? Zostały one stworzone w ramach programu Lego Ideas, gdzie entuzjaści duńskich klocków mogą zgłaszać swoje pomysły, a gigant - po otrzymaniu odpowiedniej liczby "kciuków w górę" od społeczności - rozważy ich produkcję.



Z możliwości wprowadzenia swojego pomysłu w życie skorzystał także konstruktor ukrywający się pod pseudonimem terauma, który zaprojektował komputer iMac G3 całkowicie z klocków Lego.

Lego Ideas iMac G3 to komputer Apple z klocków Lego, który po prostu musi wejść do produkcji

700-częściowy zestaw po złożeniu prezentuje cały komputer iMac G3 w kolorze Bondi Blue z roku 1998, wraz z klawiaturą i myszką. Choć komputer nie ma tak imponującego ekranu jak Gameboy, to na uwagę zasługuje ilość detali, jakie pod obudową umieścił terauma.

Lego Ideas iMac G3 - prototypowy projekt

Nawiązując do półprzeźroczystej kopuły komputera i otwartości, z jaką maszyna chwaliła się swoimi "bebechami", terauma pod elementami obudowy ulokował klocki imitujące płytki PCB, kable, konektory, śruby i inne elementy wnętrza komputera. Dzięki temu Lego iMac G3 wygląda równie prosto, co imponująco - zupełnie jak jego pierwowzór.

Lego Ideas iMac G3 - prototypowy projekt

Kiedy byłem dzieckiem, często grałem z bratem w gry na tym komputerze. Tworząc ten zestaw, chciałem aby ludzie ponownie sięgnęli po ten nostalgiczny komputer

Podobne zdanie mają także członkowie społeczności Lego, którzy w licznych komentarzach wyrażają się pozytywnie o projekcie. Jednak jakkolwiek imponujący by on nie był, do przejścia do fazy recenzji przez Lego brakuje mu 5,4 tys głosów - póki co projekt zebrał 4600 kciuków w górę. Dopiero po osiągnięciu magicznej liczby 10 tys. głosów, projekt trafi na biurko projektantów Lego.

Jednak to samo w sobie nie gwarantuje, że projekt Lego iMac G3 trafi do sprzedaży. Wciąż oczekujemy na decyzję wobec innego projektu związanego z Apple - makiety sklepu Apple Store autorstwa TrumanBricks. Ponadto produkcja, ze względu na wykorzystanie znaków towarowych Apple'a, wymagałaby akceptacji ze strony giganta z Cupertino.

Program Lego Ideas zna już przypadki odrzucenia projektów ze względu na konflikty dotyczące własności intelektualnej, takie jak choćby odrzucenie projektu inspirowanego zespołem Rammstein czy zestawów My Little Pony, które korzystają z własności Hasbro, jednego z głównych konkurentów Lego.

Jeżeli projekt terauma zdobędzie wymaganą liczbę głosów i Lego zaakceptuje konstrukcję jako możliwą do masowej produkcji, Apple strzeli sobie w stopę jeżeli nie zaakceptuje wykorzystania logotypów i nazw towarowych.

Nie ma lepszego kandydata na komputer Apple z Lego jak iMac G3

iMac G3 to jeden z najważniejszych produktów w historii Apple'a. Komputer był pierwszym produktem wypuszczonym przez giganta po powrocie Steve'a Jobsa do mającej problemy finansowe firmy. iMac G3 był znacznie tańszy niż dotychczas produkowane przez Apple komputery, łatwo rozpoczynało się z nim pracę, a recenzenci chwalili jego wygląd.

Choć nie obyło się bez krytyki (m.in. pozbycia się stacji dyskietek czy gorszej wydajności względem komputerów z tej samej półki z Windowsem), to iMac G3 zapisał się w historii Apple jako urządzenie, które odbiło giganta od finansowego dołka - oraz zapoczątkowało legendę Jony'ego Ive'a, który był odpowiedzialny za charakterystyczny wygląd komputera, a później także za iPhone'a i iPoda.

Z tej perspektywy iMac G3 z Lego to nie tylko gadżet dla geeków, ale także hołd dla ważnego dla koncernu urządzenia. Dlatego mam nadzieję, że - o ile projekt zbierze wystarczająco głosów - ani Lego, ani Apple nie przegapią tej okazji i dadzą iMacowi G3 drugie, klockowe życie.

Malwina Kuśmierek 29.08.2025 08:29

