Roboty Muska to zdalnie sterowane kukiełki. Tesla znowu nas nabrała

Czyli roboty, które - według publiki, wszak Elon nigdzie nie powiedział, że było inaczej - wyglądały, jakby działały same, poruszały się same, działały jedynie w części autonomicznie. Za to, co robiło największe wrażenie, odpowiadał ludzki komponent. Czyli taki to robot AI, jak autonomiczne auto, które wymagałoby operowania pedałami i ciągłej uwagi.