Zwariujesz z zachwytu, gdy przyjedzie po ciebie taki busik. Elon Musk pokazał Robovana

Po prezentacji Cybercabu, na scenę wjechał Robovan. Pojazd swym wyglądem na myśl przywodzi styl Art Deco z końca lat 30. Podobnie jak Cybercab, tak i wan nie posiada kierowcy, za to posiada x miejsc siedzących. Aczkolwiek pojazd jest na tyle duży, by przewozić równocześnie aż 20 osób, co miliarder zaprezentował podczas samego wydarzenia We, robot. Robovan wjechał na scenę pełen pracowników Tesli, którzy jeden po drugim wysiadali z całkiem luksusowo wykończonego wnętrza pojazdu.