Nie stać cię na Teslę? Elon Musk pokazał Robotaxi. Zamawiasz przejazd i przyjeżdża Cybercab

Jednak daty i prawne dopuszczenie Cybercabów do jazdy to jedno, ładowanie to drugie. Bowiem Cybercaby nie mają miejsca do podłączenia przewodu ładującego tak jak wszystkie inne samochody elektryczne. Autonomiczne taksówki będą ładowane indukcyjnie. Jednak Elon Musk nie przedstawił jak konkretnie będzie wyglądać ładowanie, tj. czy ładowarki będą sprzedawane wraz z samochodem, czy Tesla planuje zbudowanie sieci indukcyjnych ładowarek w największych miastach.