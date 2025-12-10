Samsung jak Apple. Zapragnął paskudnego garba w Galaxy

Ładowanie...

Do sieci wyciekły informacje na temat nowego dedykowanego akcesorium dla Galaxy - magnetycznego bezprzewodowego akumulatora. To podobne akcesorium, które było dostępne już od wielu lat w smartfonach Apple i powróciło wraz z najnowszym iPhone Air, aby ulepszyć jego czas pracy na baterii.

Samsung ulepszy ci baterie w telefonie. Nowym gadżetem

W bazie danych Wireless Power Consortium - organizacji zajmującej się certyfikacją sprzętu do ładowania bezprzewodowego - w koreańskich telefonach pojawiły się informacje o nowym "Magnet Wireless Battery Pack". Jest to zewnętrzny powerbank wykorzystujący magnesy.

Na stronie internetowej WPC pojawiły się też zdjęcia nadchodzącego produktu od Samsunga. Na pierwszy rzut oka wygląda to na zwykły powerbank o nieco udziwnionym wyglądzie. Jeśli przyjrzymy się bliżej, zobaczymy charakterystyczny pierścień, który pokazuje umiejscowienie charakterystycznych magnesów.

W teorii nie jest to nic wielkiego - zwykły powerbank na magnesy. Podobne sprzęty posiadacze iPhone’ów mogą kupować od wielu lat. W praktyce jednak jest to kolejne potwierdzenie, że w nadchodzących telefonach Samsunga z serii Galaxy S26 pojawi się dedykowane wsparcie magnetycznego ładowania Qi2.

Już obecna generacja S25 była Qi2 ready. Telefony są w stanie obsłużyć magnetyczne ładowarki i akcesoria o mocy ładowania do 15 W, ale tylko w momencie wykorzystania dedykowanych etui z pierścieniami magnetycznymi. Natomiast według nieoficjalnych doniesień w serii S26 producent wprowadzi w środku urządzenia magnesy pozycjonujące, dokładnie takie same jak mamy w iPhone’ach od serii 12.

Samsung jednak pójdzie o krok dalej i w przyszłorocznych sztandarowych modelach wprowadzi wsparcie Qi 2.2. Dzięki temu w modelu S26 Ultra zaoferuje 25-watowe ładowanie bezprzewodowe i 20-watowe w mniej zaawansowanych wersjach typu S26 i S26 Plus. Nowy powerbank będzie ograniczony tylko do standardu Qi 2.1 i mocy 15 W, więc sprzęt nie osiągnie pełnej prędkości ładowania w nadchodzących modelach.

W ubiegłym tygodniu do sieci wyciekło jeszcze inne akcesorium Samsunga wykorzystujące magnetyczne ładowanie - podstawka ładująca o mocy 25 W. Jeśli w ciągu kilku dni pojawiają się informacje o dwóch różnych gadżetach związanych ze wsparciem Qi2, możemy być praktycznie pewni, że Samsung w serii S26 postawi na magnetyczne ładowanie.

To świetna informacja dla fanów Samsunga

Należy pamiętać, że wsparcie magnetycznego ładowania w telefonach wpływa także na inne kwestie korzystania z urządzeń. Tak naprawdę nowość otwiera przed użytkownikami przyszłych Samsungów możliwość skorzystania z całego ekosystemu akcesoriów: uchwytów (w tym samochodowych), podstawek, stojaków, portfeli i wielu innych ciekawych gadżetów.

Albert Żurek 10.12.2025 06:23

