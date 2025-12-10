Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung jak Apple. Zapragnął paskudnego garba w Galaxy

Samsung pójdzie w ślady Apple’a i stworzy sposób na ulepszenie czasu pracy na baterii w telefonach Galaxy. Wykorzysta do tego magnesy, które zmierzają do topowych Samsungów.

Albert Żurek
iPhone MagSafe
REKLAMA

Do sieci wyciekły informacje na temat nowego dedykowanego akcesorium dla Galaxy - magnetycznego bezprzewodowego akumulatora. To podobne akcesorium, które było dostępne już od wielu lat w smartfonach Apple i powróciło wraz z najnowszym iPhone Air, aby ulepszyć jego czas pracy na baterii.

REKLAMA

Samsung ulepszy ci baterie w telefonie. Nowym gadżetem

W bazie danych Wireless Power Consortium - organizacji zajmującej się certyfikacją sprzętu do ładowania bezprzewodowego - w koreańskich telefonach pojawiły się informacje o nowym "Magnet Wireless Battery Pack". Jest to zewnętrzny powerbank wykorzystujący magnesy.

Na stronie internetowej WPC pojawiły się też zdjęcia nadchodzącego produktu od Samsunga. Na pierwszy rzut oka wygląda to na zwykły powerbank o nieco udziwnionym wyglądzie. Jeśli przyjrzymy się bliżej, zobaczymy charakterystyczny pierścień, który pokazuje umiejscowienie charakterystycznych magnesów.

W teorii nie jest to nic wielkiego - zwykły powerbank na magnesy. Podobne sprzęty posiadacze iPhone’ów mogą kupować od wielu lat. W praktyce jednak jest to kolejne potwierdzenie, że w nadchodzących telefonach Samsunga z serii Galaxy S26 pojawi się dedykowane wsparcie magnetycznego ładowania Qi2.

Już obecna generacja S25 była Qi2 ready. Telefony są w stanie obsłużyć magnetyczne ładowarki i akcesoria o mocy ładowania do 15 W, ale tylko w momencie wykorzystania dedykowanych etui z pierścieniami magnetycznymi. Natomiast według nieoficjalnych doniesień w serii S26 producent wprowadzi w środku urządzenia magnesy pozycjonujące, dokładnie takie same jak mamy w iPhone’ach od serii 12.

Samsung jednak pójdzie o krok dalej i w przyszłorocznych sztandarowych modelach wprowadzi wsparcie Qi 2.2. Dzięki temu w modelu S26 Ultra zaoferuje 25-watowe ładowanie bezprzewodowe i 20-watowe w mniej zaawansowanych wersjach typu S26 i S26 Plus. Nowy powerbank będzie ograniczony tylko do standardu Qi 2.1 i mocy 15 W, więc sprzęt nie osiągnie pełnej prędkości ładowania w nadchodzących modelach.

W ubiegłym tygodniu do sieci wyciekło jeszcze inne akcesorium Samsunga wykorzystujące magnetyczne ładowanie - podstawka ładująca o mocy 25 W. Jeśli w ciągu kilku dni pojawiają się informacje o dwóch różnych gadżetach związanych ze wsparciem Qi2, możemy być praktycznie pewni, że Samsung w serii S26 postawi na magnetyczne ładowanie. 

To świetna informacja dla fanów Samsunga

Należy pamiętać, że wsparcie magnetycznego ładowania w telefonach wpływa także na inne kwestie korzystania z urządzeń. Tak naprawdę nowość otwiera przed użytkownikami przyszłych Samsungów możliwość skorzystania z całego ekosystemu akcesoriów: uchwytów (w tym samochodowych), podstawek, stojaków, portfeli i wielu innych ciekawych gadżetów. 

REKLAMA

Więcej o Samsungu przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
10.12.2025 06:23
Tagi: AppleiPhoneSamsungSmartfony
Najnowsze
6:34
Microsoft kusi Europę. Suwerenność cyfrowa według bigtecha
Aktualizacja: 2025-12-10T06:34:00+01:00
6:12
Nikt nie wie, ile SpaceX jest wart. No i dobrze, giełda to rak
Aktualizacja: 2025-12-10T06:12:00+01:00
6:01
Oszuści wiedzą, że odpalisz kolędy ze Spotify i sprytnie to wykorzystują
Aktualizacja: 2025-12-10T06:01:00+01:00
21:54
Teraz UE bierze się za Google. Idziemy na zwarcie i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-09T21:54:46+01:00
21:09
ChatGPT powoli oddaje koronę. Jest nowy król czatbotów
Aktualizacja: 2025-12-09T21:09:52+01:00
21:05
Tworzenie na YouTube stało się banalne. Wideo robi się prawie samo
Aktualizacja: 2025-12-09T21:05:48+01:00
21:00
Pierścień do zapisywania myśli. Tak - myśli
Aktualizacja: 2025-12-09T21:00:33+01:00
19:52
Nasz satelita PIAST po 500 próbach nad Ziemią. Mądry Polak po szkodzie
Aktualizacja: 2025-12-09T19:52:03+01:00
19:36
CPK kończy z dobrowolnością. Miło już było, czas na rygor
Aktualizacja: 2025-12-09T19:36:54+01:00
19:12
Mapy Google ze świetną nowością. Ale tylko na iPhone, Android w tyle
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:35+01:00
18:55
Najlepiej sprzedający się smartfon ostatnich miesięcy? Biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-12-09T18:55:38+01:00
18:46
Windows naprawia gry. Uff, gracze sięgali już po ekstremalne sposoby
Aktualizacja: 2025-12-09T18:46:21+01:00
18:36
Gamingowy laptop z rolowanym ekranem. W Lenovo zwariowali, kocham to
Aktualizacja: 2025-12-09T18:36:42+01:00
17:48
microSD w telefonach to smutny obraz nadchodzących czasów
Aktualizacja: 2025-12-09T17:48:26+01:00
16:32
Telefon sam się wyciszy w autobusie. Już nie będziesz robić trzody
Aktualizacja: 2025-12-09T16:32:12+01:00
16:27
Bądź blisko, nawet gdy nie jesteś obok. Wrażenia z użytkowania elektronicznej niani Philips Avent SenseIQ Full HD
Aktualizacja: 2025-12-09T16:27:02+01:00
16:05
Antyczny Napaleniec spadł ze Spotify. Artyści słusznie mają pełne galoty
Aktualizacja: 2025-12-09T16:05:24+01:00
15:53
Apple i Google łączą siły byś łatwo zmieniał telefon. Skończy się męka
Aktualizacja: 2025-12-09T15:53:19+01:00
15:26
Polska elektrownia jądrowa to kwestia dni. Unia dała co chcieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T15:26:08+01:00
14:47
Polska na progu rewolucji. Nie ma czasu do stracenia
Aktualizacja: 2025-12-09T14:47:00+01:00
13:34
Miastowi wyprowadzili się na wieś i mącą. Nie chcą masztu
Aktualizacja: 2025-12-09T13:34:18+01:00
12:57
RAM stał się wyjątkowo drogi. MSI ma na to sposób
Aktualizacja: 2025-12-09T12:57:54+01:00
12:35
Kometa 3I/Atlas potężnie promieniuje. Coś tam naprawdę się dzieje
Aktualizacja: 2025-12-09T12:35:15+01:00
12:06
Poczta Polska idzie w deweloperkę. Ma plan na swoje pałace
Aktualizacja: 2025-12-09T12:06:41+01:00
11:51
Prezentowa gorączka? Nie tym razem. Oto jak Ceneo ułatwia zakupy na święta
Aktualizacja: 2025-12-09T11:51:56+01:00
11:10
W Rosji zbanowali już nawet FaceTime od Apple’a. Bo służby mają problem z podglądaniem
Aktualizacja: 2025-12-09T11:10:44+01:00
10:30
InPost mówi, czy paczka dojdzie na święta. Stawia jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-09T10:30:22+01:00
10:11
Unia dociska Facebooka. "Przestańcie śledzić użytkowników"
Aktualizacja: 2025-12-09T10:11:01+01:00
9:34
Szklane butelki namieszają w systemie kaucyjnym. Producenci znów kombinują
Aktualizacja: 2025-12-09T09:34:19+01:00
9:07
Robili gry przeglądarkowe na czas. Każdy może ograć tytuły zwycięzców
Aktualizacja: 2025-12-09T09:07:49+01:00
8:52
Najlepsze zestawy LEGO dla dorosłych na święta. Prawdopodobnie zaraz kupię połowę z nich
Aktualizacja: 2025-12-09T08:52:38+01:00
8:46
To nie pryszcz, to kamera. Nowe okulary Google'a to koszmarek
Aktualizacja: 2025-12-09T08:46:20+01:00
8:37
Kasy samoobsługowe osłabią strajk przepracowanych ludzi. Ale mroczne czasy
Aktualizacja: 2025-12-09T08:37:21+01:00
7:55
Mieszkańcy boją się samolotów nad Balicami. Krążą godzinami
Aktualizacja: 2025-12-09T07:55:01+01:00
6:51
Sprzęt z USA na horyzoncie. MON: nasze projekty nie ucierpią
Aktualizacja: 2025-12-09T06:51:00+01:00
6:41
Windows wycofuje irytujący dodatek. Microsoft wreszcie odpuszcza 
Aktualizacja: 2025-12-09T06:41:00+01:00
6:31
Mamy nowe największe miasto świata. Wystarczyło zmienić sposób liczenia
Aktualizacja: 2025-12-09T06:31:00+01:00
6:21
Chiny chciały zatrzymać pustynie. Skutki okazały się opłakane
Aktualizacja: 2025-12-09T06:21:00+01:00
6:11
Wiemy, ile butelek zwrócono w polskim systemie kaucyjnym. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-09T06:11:00+01:00
21:58
Internet w Play niewyobrażalnie przyspieszył. Ale to nie dla nas
Aktualizacja: 2025-12-08T21:58:15+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA