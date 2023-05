Potężna broń w rękach naszej armii. Pierwsze wyrzutnie HIMARS trafią do Polski

ATACMS to skrót od Army Tactical Missile System, czyli systemu taktycznych pocisków balistycznych armii. Jest to pocisk ziemia-ziemia o zasięgu do 300 km, który może być wystrzeliwany z wyrzutni HIMARS lub MLRS. Pocisk ATACMS może przenosić różne rodzaje głowic bojowych o wadze 560 kg.



GMLRS to skrót od Guided Multiple Launch Rocket System, czyli systemu kierowanych rakiet wieloprowadnicowych. Jest to rakieta ziemia-ziemia o zasięgu do 70 km, która może być wystrzeliwana z wyrzutni HIMARS lub MLRS. Rakieta GMLRS ma naprowadzanie wspomagane GPS i może przenosić głowicę o wadze 96 kg.