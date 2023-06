Kettering Bug był pierwszym na świecie pociskiem manewrującym, który wszedł do produkcji seryjnej i był gotowy do użycia bojowego. Był to przełomowy wynalazek, który zapoczątkował rozwój nowej gałęzi broni, jaką są rakiety i pociski kierowane. Choć Kettering Bug nie był używany w walce, to stanowił inspirację dla wielu późniejszych konstruktorów i wynalazców, którzy doskonalili technologię bezzałogowych i naprowadzanych samolotów. Kettering Bug był więc prekursorem współczesnych dronów i pocisków manewrujących, takich jak Tomahawk czy Kalibr.