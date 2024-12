Tego szukaliśmy w Google w 2024 roku. Oto polski rok w wyszukiwarce

Wyszukiwarka Google pomagała nam także zaspokoić ciekawość i odpowiedzieć na pytania o to, ile kosztuje zestaw Bambi, jak jeść kiwano, gdzie jest Zbigniew Ziobro, o co chodzi z All eyes on Rafah, ale i aferą gruntową oraz z Kamińskim i Wąsikiem, a także szukaliśmy doskonałego przepisu na żurek wielkanocny.