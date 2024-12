Spotify Wrapped 2024 już jest. Jak je znaleźć i włączyć?

No i znowu nadszedł ten czas. Złota jesień maluje liście w najpiękniejsze barwy, a my, zamiast podziwiać krajobrazy, nerwowo zerkamy na ekrany telefonów. Palce same odświeżają aplikację Spotify, wypatrując tego jednego, magicznego przycisku, który niczym Święty Mikołaj przyniesie nam długo wyczekiwany prezent – Spotify Wrapped. To już coroczny rytuał, który zamienia nas wszystkich w muzycznych ekshibicjonistów, chętnych do obnażenia swoich gustów (czasem nawet tych najbardziej wstydliwych) przed całym światem. Czekamy na to podsumowanie jak na gwiazdkę, z wypiekami na twarzy i drżeniem serca.