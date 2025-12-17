Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple naprawi tanie telefony. iPhone 17e ma w końcu trzymać poziom

Nadchodzący iPhone 17e ma być znaczącym ulepszeniem ograniczonego i średnio opłacalnego iPhone’a 16e. Już teraz wiemy, że będzie naprawdę dobry.

Albert Żurek
Apple naprawi tanie telefony. iPhone 17e ma w końcu trzymać poziom
REKLAMA

Pojedynczy aparat iPhone’a 16e nie był jedynym znaczącym ograniczeniem tegorocznego taniego smartfona Apple’a. Producent zastosował też starą obudowę z iPhone’a 13 wraz z ekranem ze wcięciem na moduł Face ID zamiast nowocześniejszej dynamicznej wyspy oraz nie zaimplementował jednej z najlepszych funkcji iPhone’ów - MagSafe'a. W przyszłym roku to się jednak zmieni.

REKLAMA

iPhone 17e wreszcie z szybszym ładowaniem bezprzewodowym i magnesami

Ze względu na brak wsparcia MagSafe’a w iPhone 16e tani telefon Apple’a obsługiwał tylko 7,5-watowe ładowanie bezprzewodowe w technologii Qi. To rozwiązanie cofnęło smartfon do 2019 r., kiedy w serii iPhone 11 wsparcie tak podstawowej mocy była akceptowalna.

Wraz z serią iPhone 12 Apple jednak wprowadził magnetyczne ładowanie. Rozwiązanie nie tylko przyniosło wsparcie najróżniejszych akcesoriów takich jak ładowarki MagSafe (przyczepianych do telefonu w kształcie krążka oraz tych w kształcie podstawek), ale też szybsze ładowanie bezprzewodowe 15 W. Natomiast w zeszłorocznej serii iPhone 16 Apple ulepszył wsparcie MagSafe jeszcze bardziej do mocy 25 W. 

W iPhone 16e problemem nie była tylko moc, ale też brak wsparcia dla akcesoriów. Z nowego raportu The Information dowiadujemy się, że w przyszłorocznym tanim iPhone 17e Apple poprawi tę kwestię - sprzęt ma obsługiwać MagSafe. 

Obecnie jest jasne, czy producent zastosuje starszą wersję MagSafe do 15 W w celu oszczędzenia na produkcji, czy też zaimplementuje 25-watowe uzupełnianie energii. Aby skorzystać z takiej mocy, potrzebna jest jednak dedykowana ładowarka MagSafe od Apple’a w kształcie krążka. Jeśli skorzystamy z urządzenia innej marki - np. ze wsparciem Qi2 to wciąż obsłużymy tylko 15 W. Nie mówiąc już o ładowarkach Qi1, które w iPhone’ach dostarczają tylko 7,5 W.

Osobiście jednak spodziewałbym się, że Apple wprowadzi nowocześniejsze 25-watowe ładowanie bezprzewodowe. Oprócz tego urządzenie wreszcie obsłuży akcesoria MagSafe - np. uchwyty do samochodów, portfele i inne przydatne dodatki, z których nie można było korzystać z w tanich iPhone SE oraz 16e. 

iPhone 17e będzie połączeniem iPhone 16 i 17 z ograniczonymi możliwościami

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że iPhone 17e ma zostać wyposażony w 6,1-calowy ekran OLED o odświeżaniu 60 Hz, ale zamiast starego wcięcia obsłuży dynamiczną wyspę. Czyli będzie to panel ze zwykłego zeszłorocznego iPhone’a 16. Poza tym zaoferuje procesor A19 z iPhone 17 oraz pojedynczy moduł aparatu, bez wsparcia dodatkowego modułu szerokiego.

Trudno powiedzieć, czy Apple zrezygnuje z 128-gigabajtowej wersji - prawdopodobnie nie. Szczególnie że w ostatnim czasie sytuacja na rynku pamięci jest tragiczna. Miejmy nadzieję, że nie wpłynie na cenę i nadchodzący iPhone 17e tak jak poprzednik zostanie wyceniony na 2999 zł lub mniej. Premiera ma odbyć się na wiosnę 2026 r. 

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
17.12.2025 17:08
Tagi:
Najnowsze
16:28
Samsung ma sposób na drogi RAM. Mam nadzieję, że to pomoże
Aktualizacja: 2025-12-17T16:28:19+01:00
16:06
Instagram na telewizorze. Tego się nikt nie spodziewał
Aktualizacja: 2025-12-17T16:06:02+01:00
16:00
OnePlus 15R - recenzja. Bateria tak potężna, że rzuciłem się sprawdzać grubość telefonu
Aktualizacja: 2025-12-17T16:00:00+01:00
16:00
To miał być tani zegarek z ekranem premium. OnePlus Watch Lite - test
Aktualizacja: 2025-12-17T16:00:00+01:00
15:00
Sprzedają stary RAM jako nowy DDR5. Bezczelność
Aktualizacja: 2025-12-17T15:00:25+01:00
14:27
Czesi się doigrają. Szykuje się kara za anulowanie pociągów
Aktualizacja: 2025-12-17T14:27:29+01:00
13:51
Steam odpalił podsumowanie dla graczy. Czas sprawdzić wynik
Aktualizacja: 2025-12-17T13:51:24+01:00
13:05
Poczta Polska obiecuje dostawę na święta. Jest ostateczny termin
Aktualizacja: 2025-12-17T13:05:49+01:00
12:44
Biorą się za głośnych pasażerów. Naprawdę trzeba ludzi wychowywać?
Aktualizacja: 2025-12-17T12:44:34+01:00
12:01
Jaki robot sprzątający do 2000 zł. Nie trzeba wydawać majątku, żeby dobrze sprzątał
Aktualizacja: 2025-12-17T12:01:00+01:00
11:57
Zegar zagłady tyka na orbicie. Jeden błąd dzieli nas od katastrofy
Aktualizacja: 2025-12-17T11:57:23+01:00
10:22
PKP Intercity pokazuje niemieckie używane wagony. Aż chce się wsiadać
Aktualizacja: 2025-12-17T10:22:09+01:00
9:46
Teleskop Webba znalazł planetę jak cytryna. "Co to, u licha, jest?"
Aktualizacja: 2025-12-17T09:46:37+01:00
9:30
ChatGPT przyspieszył i ulepszył obrazki. Nowa wersja robi różnicę
Aktualizacja: 2025-12-17T09:30:39+01:00
9:00
Co kupić na prezent do nowej kuchni? Mamy kilka nieoczywistych propozycji
Aktualizacja: 2025-12-17T09:00:05+01:00
8:34
Firefox skręca w modną stronę. Użytkownicy: to duży błąd
Aktualizacja: 2025-12-17T08:34:35+01:00
6:35
Apple gotowy na kryzys. Cennik iPhone'a ucieszy
Aktualizacja: 2025-12-17T06:35:00+01:00
5:54
Revolut zaoferuje nową usługę. Polska na pierwszej linii
Aktualizacja: 2025-12-17T05:54:00+01:00
5:27
Polska stawia na drony z Tajwanu. Pekin wypada z gry
Aktualizacja: 2025-12-17T05:27:00+01:00
5:12
Kluczowa umowa na czołgi K2. "Kamień milowy w programie"
Aktualizacja: 2025-12-17T05:12:00+01:00
21:36
Apple TV na Androida z kluczową funkcją. Teraz to ma sens
Aktualizacja: 2025-12-16T21:36:24+01:00
20:12
LG ma dla fanów telewizorów dwie wiadomości. Świetną i fatalną
Aktualizacja: 2025-12-16T20:12:52+01:00
19:44
Polska zbrojeniówka odpala taśmy produkcyjne. Heron 6x6 wjeżdża do gry
Aktualizacja: 2025-12-16T19:44:36+01:00
18:38
Google zmienia wyszukiwarkę. Zauważyłeś ten element? 
Aktualizacja: 2025-12-16T18:38:17+01:00
18:34
Sprawdź swój zegarek Samsunga. Mogłeś przegapić dużą zmianę
Aktualizacja: 2025-12-16T18:34:49+01:00
17:47
Smartfon zjada telewizor. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-12-16T17:47:10+01:00
16:56
AI na celowniku. Halucynacje mogą skończyć się w sądzie
Aktualizacja: 2025-12-16T16:56:01+01:00
16:51
Microsoft mówi, jakiego komputera potrzebujesz. Lepiej zapnij pasy
Aktualizacja: 2025-12-16T16:51:12+01:00
15:35
Aplikacja InPost z nowością. Będziesz chciał pogadać
Aktualizacja: 2025-12-16T15:35:50+01:00
14:42
Bóg Wojny wraca na tron. Polska artyleria potężna jak nigdy
Aktualizacja: 2025-12-16T14:42:10+01:00
14:00
Innowacyjna blokada w twoim ulubionym banku. Nowa tarcza przed oszustami
Aktualizacja: 2025-12-16T14:00:00+01:00
13:49
iPhone polubi się zegarkami innych firm. Apple płacze, brawa dla UE
Aktualizacja: 2025-12-16T13:49:21+01:00
13:06
Mapy Google w narciarzy. Wraca świetna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-16T13:06:21+01:00
12:31
Google pozbywa się narzędzia. Miało być przydatne, jest do niczego
Aktualizacja: 2025-12-16T12:31:03+01:00
12:00
Czesi odwołali pociągi w Polsce. Na ostatnią chwilę
Aktualizacja: 2025-12-16T12:00:52+01:00
11:19
Jak korzystać z generatora wideo Pollo AI? Łatwe tworzenie filmów z tekstu i obrazów
Aktualizacja: 2025-12-16T11:19:54+01:00
11:00
Telewizja prosi, by kupić sztuczną choinkę. "Dla dobra AI"
Aktualizacja: 2025-12-16T11:00:42+01:00
10:56
Świąteczne okazje Roborock - finał promocji już trwa
Aktualizacja: 2025-12-16T10:56:51+01:00
10:13
Kometa 3I/Atlas ma ogon dłuższy niż dystans do Księżyca. "To może być silnik"
Aktualizacja: 2025-12-16T10:13:20+01:00
9:38
Szukałem najtańszego abonamentu komórkowego. Nie sądziłem, że uda się znaleźć takie oferty
Aktualizacja: 2025-12-16T09:38:17+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA