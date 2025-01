MSI wchodzi w epokę GeForce'a RTX 5000. Te karty graficzne niebawem trafią do twojego komputera

Karty graficzne GeForce RTX 5090 i 5080 mają trafić na półki sklepowe już pod koniec stycznia, natomiast RTX-y 5070 i 5070 Ti trafią do sprzedaży w lutym. Jeśli mieliście w planach kupić komputer, to polecam zaczekać aż do premiery nowych kart graficznych. Szczególnie że ceny nadchodzących RTX-ów nie różnią się znacząco od obecnie dostępnych na rynku RTX 4000. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat serii GeForce RTX 5000 Blackwell, to odsyłam was do innych artykułów poświęconych nowym kartom graficznym NVIDII.