Chciałeś mieć taki laptop, ale cena odstraszała. Qualcomm pokazał chip, który to zmieni

Snapdragon X Elite to pierwszy układ o architekturze ARM64, który odniósł jakikolwiek sukces w świecie komputerów z Windowsem. I to nawet całkiem spory, bowiem osiągi laptopów z tym chipsetem na pokładzie są wysoce imponujące. Niestety jest to też dość drogi chipset, co oznacza, że i komputery w niego wyposażone nie należą do najtańszych. Na szczęście dla klientów, Qualcomm ma ewidentnie problemy z utrzymaniem wydajnej produkcji.