Dziś świętuję. Rynek PC nie został cofnięty w rozwoju

Nie jestem prawnikiem, nie mam stosownej wiedzy i wykształcenia, a sobotni poranek to marna pora na szukanie eksperta od amerykańskiego prawa dotyczącego licencjonowania własności intelektualnej. Nie umiem więc nawet próbować zgadywać, czy Arm ma tu jakiekolwiek podstawy do walki o swoje prawa i Qualcomm jego prawa narusza - czy też ów spór to próba wywarcia nacisku negocjacyjnego na zmiany w opłatach za licencje. Wiem jednak z całą pewnością, że to Qualcomm dość niespodziewanie zmienił świat laptopów z Windowsem, dając wiele do myślenia weteranom w formie AMD i Intela i wręcz pozwalając Apple’owi poczuć jego oddech na karku.