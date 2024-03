Starzejące się baterie? Prosty zastrzyk mógłby je przywrócić do życia

W dzisiejszym świecie baterie litowo-jonowe są nieodłącznym elementem naszego życia. Od smartfonów po samochody elektryczne – to one napędzają naszą codzienność. Niestety, z biegiem czasu tracą swoją zdolność do przechowywania energii. To dlatego nasze telefony wymagają coraz częstszych ładowań, a samochody elektryczne tracą na efektywności.