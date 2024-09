Cena wymiany baterii w nowym iPhonie 16 to jakiś żart. Lepiej dbaj o akumulator

Dla iPhone’a 16 Pro i 16 Pro Max koszt wymiany baterii okazuje się znacząco wyższy – wynosi aż 579 zł. To o 80 zł więcej niż w przypadku tej samej usługi dla innych modeli. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że niemalże 600 zł za wymianę akumulatora to naprawdę wysoka cena. Fakt, usługa wymiany baterii należy do tych, które wykonuje się raz na kilka lat. Szczególnie w iPhone’ach, gdzie akumulatory mają być długowieczne.