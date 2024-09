Apple z gigantyczną zmianą. Chodzi o wymianę baterii w iPhonie 16

Co ciekawe, tylko w komunikacie dotyczącym iPhone’a 16 i 16 Plus jest mowa o nowej konstrukcji wewnętrznej. W przypadku modeli 16 Pro i 16 Pro Max nie ma takich zapewnień. Czy to oznacza, że tylko podstawowe smartfony Apple będą łatwiejsze w naprawie? Patrząc na popularność modeli z dopiskiem Pro i Pro Max wątpię, aby Apple nie wdrożył takich zmian w droższych urządzeniach. To raczej kwestia komunikatów, w których Apple skupił się na innych aspektach.