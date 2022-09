To największy Kindle w historii. Kindle Scribe to nie tylko czytnik, ale też cyfrowy zeszyt

Nie do końca rozumiem zatem, po co Amazonowi tak niszowy produkt w portfolio, choć jednocześnie nie mam cienia wątpliwości, że przyciągnie on uwagę miłośników komiksów, bo dopiero na takim rozmiarze ekranu da się je wygodnie czytać bez konieczności powiększania dymków. To jednak nadal nisza-nisz, a przecież Amazon istnieje po to, by zarabiać, a nie po to, by zaspokajać niszowe potrzeby. Może jednak Kindle Scribe czymś nas zaskoczy. Przekonamy się o tym w okolicy listopada, gdy urządzenie trafi do sprzedaży.