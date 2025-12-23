Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

LG rozwiązał największy problem monitorów OLED. Tak to można pracować i grać

Monitory OLED oferują cudowny kontrast i znakomite czasy reakcji. Praca z tekstem jest jednak dalej na nich odległa do ideału z klasycznych paneli LCD. Tyle że pierwszy na świecie panel OLED 4K 240 Hz z klasycznym RGB to przełom, na który czekała branża

Maciej Gajewski
LG OLED RGB monitor
REKLAMA

Rynek monitorów gamingowych właśnie dostał prezent świąteczny z najwyższej półki. W przeddzień Bożego Narodzenia LG Display ogłosiło pierwszy na świecie 27‑calowy panel OLED 4K z klasyczną strukturą subpikseli RGB i odświeżaniem 240 Hz. 

REKLAMA

Dlaczego klasyczne RGB to tak duża sprawa?

240-hercowy panel OLED RGB od LG Display

Zacznijmy od podstaw. Struktura RGB, czyli liniowe ułożenie subpikseli czerwonego, zielonego i niebieskiego, to najbardziej naturalny i najbardziej pożądany układ w monitorach komputerowych. Zapewnia idealną ostrość tekstu, brak kolorowych obwódek na krawędziach liter i ikon, a także najwyższą precyzję odwzorowania detali.

Czytaj też:

Problem polegał na tym, że w panelach OLED klasyczne RGB od lat miało jedną zasadniczą wadę: nie dało się go połączyć z wysokimi częstotliwościami odświeżania. 60 Hz było limitem. Dla graczy - absolutnie nieakceptowalne.

Dlatego producenci stosowali półśrodki: układy RGWB z dodatkowym białym subpikselem albo trójkątne, diamentowe struktury RGB. Dobre do gier, ale gorsze do pracy. Ostrość tekstu zawsze była kompromisem.

LG Display jako pierwsze przełamało tę barierę. Ich nowy panel łączy czyste RGB z 240 Hz. To oznacza:

  • brak fringingów, 
  • perfekcyjną ostrość czcionek, 
  • idealną czytelność nawet z bliska, 
  • i jednocześnie płynność, której oczekują gracze FPS‑ów, MOBA czy wyścigówek.

To po prostu połączenie dwóch światów, które dotąd się wykluczały.

DFR daje użytkownikowi wybór

Sercem nowego panelu jest autorska technologia Dynamic Frequency & Resolution (DFR). Jej działanie jest zaskakująco proste, ale genialne w skutkach. W trybie jakościowym panel działa w 4K 240 Hz, w trybie szybkościowym przełącza się na Full HD 480 Hz.

Aby osiągnąć tak wysokie odświeżanie przy klasycznym RGB LG musiało zwiększyć współczynnik apertury, czyli procent powierzchni piksela emitujący światło. Efekt? Wyższa jasność,  lepszy kontrast, stabilniejsza praca przy ekstremalnych częstotliwościach, mniejsze ryzyko artefaktów przy szybkim ruchu.

Nowy panel LG Display oferuje gęstość 160 pikseli na cal. Dla porównania: typowy 27‑calowy monitor Full HD ma nieco ponad 100 ppi. To monitor, który sprawdzi się nie tylko w grach, ale także w pracy biurowej, programowaniu, montażu wideo czy projektowaniu graficznym.

OLED RGB (po prawej) zapewni czytelny tekst bez kompromisów w odświeżaniu

LG Display planuje wprowadzić nową strukturę pikseli najpierw do paneli gamingowych i profesjonalnych, a następnie stopniowo rozszerzać ofertę. To jasny sygnał: OLED z klasycznym RGB i wysokim odświeżaniem stanie się nowym standardem. A producenci monitorów będą mogli budować na tym fundamentach swoje topowe modele.

Jeśli producenci monitorów szybko wdrożą te panele - LG Display oferuje swoje panele wszystkim chętnym, nie tylko braterskiemu LG Electronics -  rok 2026 może być pierwszym rokiem, w którym gamingowe OLED‑y staną się bezkonkurencyjne.

REKLAMA

A my? 

Czekamy na CES 2026. I coś mi mówi, że będzie to jedna z najciekawszych premier całej imprezy.

REKLAMA
Maciej Gajewski
23.12.2025 17:07
Tagi: CESLGMonitoryOLED
Najnowsze
16:17
Banksy pokazał ludzką obojętność. Nowe dzieło ma zaboleć
Aktualizacja: 2025-12-23T16:17:40+01:00
15:20
Mamy polską planetoidę. Potężny sukces polskiego astronoma
Aktualizacja: 2025-12-23T15:20:09+01:00
14:56
Biegnij do Kauflanda. Ma najtańsze Nintendo Switch 2 w Polsce
Aktualizacja: 2025-12-23T14:56:52+01:00
14:17
Nie musi być drogo. Laptopy z RTX 50 w niskich cenach, przed trudnym 2026 r.
Aktualizacja: 2025-12-23T14:17:20+01:00
13:34
Kometa 3I/Atlas, cyjanek i kosmici. Obliczono, czy jesteśmy bezpieczni
Aktualizacja: 2025-12-23T13:34:28+01:00
13:03
Śledzę lot Świętego Mikołaja. Magia działa, sprawdziłem
Aktualizacja: 2025-12-23T13:03:09+01:00
13:01
Test Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE. Biały król opłacalności w grach
Aktualizacja: 2025-12-23T13:01:48+01:00
11:36
Trump buduje superokręty wojenne. Zgadnij, jak je nazwie
Aktualizacja: 2025-12-23T11:36:52+01:00
10:32
Rosja szykuje broń na Starlinka. Skutki mogą być katastrofalne
Aktualizacja: 2025-12-23T10:32:43+01:00
9:53
Gdynia chce wozić ludzi nad miastem. Szanuję ten pomysł
Aktualizacja: 2025-12-23T09:53:14+01:00
9:00
Jaki monitor wybrać? Mam dwie propozycje dla małych i dużych stanowisk
Aktualizacja: 2025-12-23T09:00:39+01:00
8:38
PKP Intercity dokłada wagony na święta. Dobrze, bo będzie tłok
Aktualizacja: 2025-12-23T08:38:31+01:00
8:01
iPhone wreszcie przestaje faworyzować AirPodsy. Unio, dziękuję
Aktualizacja: 2025-12-23T08:01:18+01:00
6:51
Pokazali, jak faluje ciepło. Tego jeszcze nie widzieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-23T06:51:00+01:00
6:41
Pierwszy lot w kosmos na wózku. "Wymówki właśnie się skończyły"
Aktualizacja: 2025-12-23T06:41:00+01:00
6:31
Uruchamiają centrum antydronowe. Robi się naprawdę groźnie
Aktualizacja: 2025-12-23T06:31:00+01:00
6:21
Koniec składania klocków na orbicie. Oto idealne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-12-23T06:21:00+01:00
6:11
Robotaksówki sparaliżowały miasto. Jedna awaria i wszystko się posypało
Aktualizacja: 2025-12-23T06:11:00+01:00
21:19
Polska szkoła w końcu dogania rzeczywistość. Patrzę na to z ulgą
Aktualizacja: 2025-12-22T21:19:08+01:00
20:26
Bałtyckie wiatraki mogą przeciążyć sieć. Oto plan ratunku
Aktualizacja: 2025-12-22T20:26:25+01:00
19:40
Nie uwierzysz, która przeglądarka śledzi cię najbardziej. To nie Chrome
Aktualizacja: 2025-12-22T19:40:53+01:00
19:10
Zrobili kopię Spotify i puścili w sieć. Skala wycieku powala
Aktualizacja: 2025-12-22T19:10:43+01:00
18:02
Windows ze sprytną aktualizacją. Laptopy zauważalnie przyspieszą
Aktualizacja: 2025-12-22T18:02:40+01:00
17:07
Kosmiczne duchy nad Europą. Taki kadr trafia się raz w życiu
Aktualizacja: 2025-12-22T17:07:53+01:00
16:07
Obserwuję, jak Polacy kupują prezenty. Wygoda ma swoją cenę
Aktualizacja: 2025-12-22T16:07:57+01:00
14:53
Podniebne giganty dla Polski. Wreszcie mądry wybór dla F-35
Aktualizacja: 2025-12-22T14:53:45+01:00
13:49
Operator proponuje zwrot za fakturę? Tak chcą popsuć ci święta
Aktualizacja: 2025-12-22T13:49:56+01:00
12:49
Weszli z trupem do samolotu. A ty nie możesz przejść kontroli z butelką wody
Aktualizacja: 2025-12-22T12:49:41+01:00
12:15
Rządowa mapa miała pokazywać schrony. Działa fatalnie
Aktualizacja: 2025-12-22T12:15:55+01:00
12:00
Laptop czy handheld? Najlepszy wybór na święta
Aktualizacja: 2025-12-22T12:00:04+01:00
10:51
Tony jedzenia, miliony złotych w koszu. Święta to festiwal marnotrawstwa
Aktualizacja: 2025-12-22T10:51:28+01:00
10:19
Kometa 3I/Atlas to "kot z ogonem na czole". Łamie zasady
Aktualizacja: 2025-12-22T10:19:38+01:00
9:57
Polska chce zbudować gigafabrykę. Unia pokrzyżuje nam plany
Aktualizacja: 2025-12-22T09:57:11+01:00
8:52
Technologia zdrowego uśmiechu. Jak eksperci kształtują domową higienę jamy ustnej?
Aktualizacja: 2025-12-22T08:52:01+01:00
8:27
Koniec z bezsensownymi wizytami w PSZOK. Jest pomysł na zużyte ubrania
Aktualizacja: 2025-12-22T08:27:20+01:00
8:01
ChatGPT prześwietli twoje czaty. Mikołaj da prezent lub rózgę
Aktualizacja: 2025-12-22T08:01:12+01:00
7:52
Widziałem, jak składają twój następny telefon. Honor pokazał mi kulisy produkcji
Aktualizacja: 2025-12-22T07:52:35+01:00
6:13
Galaktyczny Pac‑Man? Nie, to ucieczka czarnej dziury
Aktualizacja: 2025-12-22T06:13:49+01:00
6:13
Nowy laptop Lenovo rodem z sci-fi. Czegoś takiego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-22T06:13:25+01:00
6:10
Panel ustawień ChatGPT. Pół świata czekało
Aktualizacja: 2025-12-22T06:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA