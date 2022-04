Oczywiście dzięki tytułowi wiecie doskonale, że chodzi mi o piasek. Pytanie tylko, czy przed zobaczeniem tytułu wiedzieliście, że to piasek? Według ekspertów z Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Program, UNEP) ludzkość powoli zbliża się do momentu, w którym piasku zacznie brakować tak jak wody. Tymczasem zapotrzebowanie na piasek na całym świecie jest niespotykanie wysokie. Jakby nie patrzeć, to piasek stanowi surowiec do produkcji betonu, ale także i szkła.