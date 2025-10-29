REKLAMA
Pół internetu leży i kwiczy. Znowu awaria, ale tym razem to nie Amazon

Wygląda na to, że znowu część internetu znowu mierzy się z awarią. Tym razem nie jest winny Amazon, a Microsoft i jego usługa Azure. Na szczęście, usterka nie położyła większości internetu.

Albert Żurek
Microsoft Awaria
Jeśli spróbujesz skorzystać z narzędzi Microsoftu, możesz spotkać się z problemem. Najprawdopodobniej nie będzie działać albo może funkcjonować tylko częściowo. Jeśli miałeś ochotę pograć w Minecrafta lub pobrać coś przez Microsoft Store, masz problem.

Nie działa Microsoft Store, Microsoft 365, Minecraft i... strona mBanku?

W serwisie Downdetector możemy zauważyć, że wiele usług Microsoftu bazujących na usłudze chmury Azure nie działa. Setki, a w niektórych przypadkach tysiące użytkowników raportuje, że jest problem z działaniem kilku kluczowych rozwiązań od giganta znanego z systemu operacyjnego Windows.

Zgłoszenia widzimy przy Minecrafcie, Azure, Microsoft Store, Microsoft 365, Microsoft Teams oraz Xbox. Wygląda jednak na to, że awaria nie wpływu na większość zewnętrznych usługi, które opierają się na Azure. Z najważniejszych są to Spotify, Adobe CC, Samsung SmartThings czy eBay, ale żadne z nich nie wykazują problemów z działaniem.

W serwisie Downdetector widzimy także informację o problemach z działaniem mBanku - głównie strony internetowej banku. Możemy się spodziewać, że awaria Azure ma z tym bezpośredni wpływ.

Mimo wszystko awaria nie ma większego wpływu na większość internetu oraz kluczowych usług oraz aplikacji - nie jest aż tak bardzo zauważalna, jak problemy z działaniem chmury Amazon Web Services z ubiegłego tygodnia. Jeśli korzystacie z pakietu Microsoft 365, chcecie skorzystać z Microsoft Store w celu pobrania bądź aktualizacji aplikacji lub zagrać w Minecrafta, możecie zauważyć te problemy.

Microsoft wie o usterce usługi Azure i bada całą sprawę. W serwisie X wydano krótki komunikat.

Badamy problem wpływający na usługi Azure Front Door. Klienci mogą doświadczać sporadycznych błędów żądań lub opóźnień. Aktualizacje zostaną udostępnione wkrótce.

Na szczęście awaria tym razem nie położyła połowy internetu. Obecnie pozostaje nam nic innego, jak czekać na zażegnanie kłopotów z działaniem usług Microsoftu.

Obrazek główny: Koshiro K / Shutterstock

Albert Żurek
29.10.2025 18:14
Tagi: awariamBank awariaMicrosoft
