Przerobią słynne Kraby na pojazdy szturmowe. To nowa broń dla Wojska Polskiego

Ciężki bojowy wóz piechoty (BWP) to rodzaj pojazdu opancerzonego, który ma za zadanie przenosić żołnierzy na pole walki i zapewniać im wsparcie ogniowe. Jest to niezwykle ważny element wyposażenia wojsk zmechanizowanych i pancernych, które muszą stawić czoła coraz bardziej zaawansowanym zagrożeniom. Dlatego Wojsko Polskie planuje w najbliższych latach zmodernizować swoją flotę ciężkich BWP, aby zwiększyć swoją zdolność bojową i obronną.



Jeszcze niedawno polska armia dysponowała około tysiącem bojowych wozów piechoty BWP-1, które są przestarzałe. BWP-1 to radziecki pojazd z lat 60. ubiegłego wieku, który ma słaby pancerz, niską mobilność i słabe uzbrojenie. Nie jest on w stanie skutecznie współpracować z nowoczesnymi czołgami Leopard 2A5, M1 Abrams i K2 Black Panther, które stanowią trzon polskich sił pancernych.