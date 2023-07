Polska Żmija na czterech kołach. Jest szybka i potrafi ukąsić

Żmija to nowoczesny i mobilny pojazd, który może być używany w misjach dalekiego rozpoznania oraz szybkich uderzeniach. Pojazd jest przeznaczony dla pododdziałów rozpoznawczych działających na tyłach przeciwnika na głębokości do 150 km oraz do wsparcia ogniowego żołnierzy prowadzących rozpoznanie piesze. Pojazd może także służyć do ewakuacji rannych i transportu sprzętu.