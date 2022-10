Apacz nie wybiera się na emeryturę. Będzie strzelał dronami i laserami

Polska chce kupić 96 śmigłowców AH-64E Apache. Wersja AH-64E Guardian do służby weszła w 2011 r. W porównaniu do starszych modeli ma wzmocnione silniki, jest także wyposażona w system. Ponadto ma ulepszone zdolności komunikacyjne - w tym na przykład zdolność do kontrolowania dronów.