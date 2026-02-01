REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”

Systemy radiolokacyjne wykryły balony lecące z Białorusi nad Polskę. Służby traktują takie incydenty bardzo poważnie.

Marcin Kusz
Balony naruszyły naszą przestrzeń. Prawdziwy test systemu
REKLAMA

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego systemy obrony powietrznej zarejestrowały kolejne obiekty znad Białorusi, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Tym razem nie były to ani samoloty, ani rakiety, lecz balony – prawdopodobnie przemytnicze. Wojsko uspokaja, że nie doszło do bezpośredniego zagrożenia dla ruchu lotniczego, ale służby nie mają wątpliwości: ktoś po drugiej stronie granicy z premedytacją sprawdza, jak szybko i jak stanowczo reaguje polski system obrony.

REKLAMA

Kolejna nocny test polskiej obrony powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy z 31 stycznia na 1 lutego strona białoruska ponownie próbowała rozpoznać i sprawdzić reakcję systemów obrony powietrznej RP. Zarejestrowano wlot kilku obiektów o charakterze balonów w polską przestrzeń powietrzną.

DORSZ podkreśla, że lot tych obiektów był na bieżąco śledzony przez systemy radiolokacyjne i z perspektywy bezpieczeństwa ruchu lotniczego nie stanowił bezpośredniego zagrożenia. Nie było konieczności zamykania przestrzeni powietrznej ani podejmowania gwałtownych działań wobec cywilnych samolotów.

To nie oznacza jednak, że incydent można zlekceważyć. Sam fakt wlotu obiektów z terytorium państwa sąsiedniego w polską przestrzeń powietrzną sprawia, że każda taka noc staje się sprawdzianem dla wojska, Straży Granicznej i całego zintegrowanego systemu ochrony granicy.

Straż Graniczna: to najpewniej balony przemytnicze, ale…

W pierwszych komunikatach Straż Graniczna wskazała, że z dużym prawdopodobieństwem chodzi o balony przemytnicze. Tego typu konstrukcje, wypełnione najczęściej lżejszym od powietrza gazem, służą do przerzucania nielegalnych towarów przez granicę – przede wszystkim papierosów, ale potencjalnie także innych ładunków.

Po białoruskiej stronie granicy balon zostaje wypuszczony z podwieszonym pakunkiem. Wiatr robi resztę – przenosi całość nad linią granicy, często na znaczne odległości, po czym konstrukcja opada po polskiej stronie, gdzie ładunek przejmują odbiorcy. To tani, cichy i bardzo kłopotliwy dla służb sposób obchodzenia tradycyjnych form ochrony granicy.

Ten incydent nie jest pierwszym tego typu. Już 17 stycznia nad Polskę wleciało z terytorium Białorusi kilkadziesiąt balonów. Tego samego dnia w centrum Białegostoku i pod Sokółką policja natrafiła na konstrukcje z tysiącami paczek nielegalnych papierosów. Jeden z balonów ugrzązł na drzewie tuż obok ośrodka telewizyjnego.

Wtedy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jasno zaznaczyło, że takie zdarzenia nie mogą być traktowane wyłącznie jako kreatywny przemyt. Pod pozorem przerzutu nielegalnego towaru może kryć się próba wywołania zamieszania, testowania procedur i budowania napięcia przy granicy. Obecny nocny incydent wpisuje się w ten sam wzorzec – nawet jeśli znów mowa tylko o balonach.

Hybrydowa szara strefa. Dlaczego stawka jest większa niż tylko wartość towaru w pakunku?

Z wojskowego punktu widzenia takie akcje można opisać jako element działań hybrydowych. Zagrożenie hybrydowe to sytuacja, w której państwo lub inny podmiot nie używa pełnoskalowych sił zbrojnych, lecz sięga po narzędzia z pogranicza szarej strefy: presję migracyjną, cyberataki, dezinformację czy właśnie prowokacyjne naruszanie granicy przez nieoznakowane obiekty.

Balony przemytnicze formalnie służą do przerzutu kontrabandy, ale tak naprawdę pozwalają drugiej stronie:

  • sprawdzić, jak szybko polskie systemy radiolokacyjne wychwycą obiekty;
  • ocenić, jakie procedury uruchamiają wojsko i służby;
  • zasiać niepokój wśród mieszkańców regionu przygranicznego, gdy informacja o wlotach obiektów pojawi się w mediach.

Jednocześnie trudno oczekiwać, by każde takie naruszenie było traktowane jak pełnoskalowy incydent wojskowy. Przeciwnik zyskuje więc narzędzie do permanentnego podszczypywania i testowania odporności sąsiada, bez przekraczania czerwonych linii, które automatycznie uruchamiałyby poważniejsze reakcje sojusznicze.

Znalazłeś balon z ładunkiem? Nie ruszaj go, nie filmuj, tylko natychmiast dzwoń na 112

Balon, który spadł na pole, w las albo na skraj miejscowości, może wyglądać jak porzucona zabawka, ale jest nielegalnym ładunkiem, elementem przestępczego procederu i potencjalnym zagrożeniem.

Co zrobić, jak znajdziemy taki balon? Przede wszystkim nie podchodzimy i nie sprawdzamy zawartości. Bez względu na to, czy balon ma pod sobą siatkę, karton czy foliowy pakunek, należy zachować bezpieczny dystans i od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112, przekazując miejsce zdarzenia i krótki opis tego, co widać.

Przeczytaj także:

Powodów jest kilka. Po pierwsze, taki ładunek jest nielegalny – ktoś po drugiej stronie granicy zainwestował w jego przerzut i liczy na konkretnych odbiorców po stronie polskiej. Z perspektywy prawa przypadkowe zabranie na pamiątkę takich paczek może zostać potraktowane jak przywłaszczenie cudzej rzeczy i udział w nielegalnym obrocie towarem.

Pamiętajmy także, że sam balon i jego wypełnienie mogą być dla nas po prostu niebezpieczne. Do unoszenia takich konstrukcji często używa się wodoru, czyli gazu wybuchowego w kontakcie z ogniem lub iskrą. Nieumiejętne przecięcie linek, próba przebicia czy podpalenia resztek może skończyć się gwałtownym zapłonem. Jeżeli dodać do tego nieznaną zawartość pakunku, otrzymujemy zestaw zagrożeń, których nie sposób ocenić na oko.

REKLAMA

*Źródło grafiki wprowadzającej: Michał Robak, Pexels, AI, Canva Pro

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
01.02.2026 16:20
Tagi: balonyBiałoruśWojsko
Najnowsze
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
9:00
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to
Aktualizacja: 2026-02-01T09:00:00+01:00
8:30
Czyste powietrze zabija rafę. Badacze łapią się za głowę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:30:00+01:00
8:15
Mam dosyć systemu kaucyjnego. Znalazłem alternatywę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:15:00+01:00
8:00
Oto rakieta do lotu na Księżyc. Włożyli w nią przestarzałą technologię
Aktualizacja: 2026-02-01T08:00:00+01:00
7:30
Tornada da się przewidzieć. "Uratują mnóstwo ludzi"
Aktualizacja: 2026-02-01T07:30:00+01:00
7:15
WOT szkoli się na dronach FPV. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-01T07:15:00+01:00
7:00
realme P4 Power wbija w fotel. Ma 10 000 mAh i nie jest cegłą
Aktualizacja: 2026-02-01T07:00:00+01:00
18:15
Galaxy S26 ma już datę premiery. Jedna funkcja będzie gwiazdą
Aktualizacja: 2026-01-31T18:15:38+01:00
17:53
Windows już miał kiedyś podobny kryzys. Brakuje mi Billa Gatesa
Aktualizacja: 2026-01-31T17:53:57+01:00
16:40
Zawstydzili Apple'a. Ten sprzęt jest wspierany od dekady
Aktualizacja: 2026-01-31T16:40:00+01:00
16:30
Ameryka odtajnia zimną wojnę. Tak szpiegowali świat z kosmosu
Aktualizacja: 2026-01-31T16:30:00+01:00
16:21
Placówka na Lodowcu Zagłady. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-31T16:21:22+01:00
16:20
Histeria w branży gier wideo. Zniknęły miliardy
Aktualizacja: 2026-01-31T16:20:00+01:00
16:10
30 mln zł za kilka mebli i papierków. Relikwie po mesjaszu elektroniki
Aktualizacja: 2026-01-31T16:10:00+01:00
16:00
Chrome zabierze ci więcej RAM-u. Jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-01-31T16:00:00+01:00
9:21
Żołnierze dostaną nowe telefony. "Najważniejsze było bezpieczeństwo"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:21:00+01:00
9:01
Zalegalizują oprogramowanie szpiegujące. "Całkowity brak kontroli"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:01:00+01:00
8:30
Która subskrypcja AI wygrywa w 2026? Wskazujemy tanie i dobre
Aktualizacja: 2026-01-31T08:30:00+01:00
8:15
Nowy teleskop kosmiczny będzie potężny. "Chcą odkryć nową fizykę"
Aktualizacja: 2026-01-31T08:15:00+01:00
8:00
Przestawiają granicę prędkości na kolei. 600 km/h to pikuś
Aktualizacja: 2026-01-31T08:00:00+01:00
7:20
Czeka nas pogodowy kataklizm. Wiosną będzie jak na pustyni
Aktualizacja: 2026-01-31T07:20:00+01:00
7:10
Coś szarpie orbitą planety. Księżyc może być kosmicznym potworem
Aktualizacja: 2026-01-31T07:10:00+01:00
7:00
Ten komputer zmieści się w kieszeni. Prądu zużywa tyle, co żarówka
Aktualizacja: 2026-01-31T07:00:00+01:00
21:54
Elon Musk chce stworzyć giganta. Cel: kosmos
Aktualizacja: 2026-01-30T21:54:27+01:00
21:19
Smartfony się obroniły. Możesz planować zakupy
Aktualizacja: 2026-01-30T21:19:01+01:00
20:13
Potężny obiekt wszedł w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat
Aktualizacja: 2026-01-30T20:13:31+01:00
19:46
Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów na lotnisku? Mamy oficjalny komunikat LOT
Aktualizacja: 2026-01-30T19:46:42+01:00
19:45
W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…
Aktualizacja: 2026-01-30T19:45:04+01:00
18:44
Twój iPhone nauczył się przydatnych sztuczek. Od konkurenta ChatGPT
Aktualizacja: 2026-01-30T18:44:31+01:00
18:15
Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny
Aktualizacja: 2026-01-30T18:15:33+01:00
18:11
Windows dostanie drugi pasek. Microsoft już nad tym pracuje
Aktualizacja: 2026-01-30T18:11:50+01:00
17:41
Ważna zapowiedź w sprawie polskiej armii. "Chcemy produkować własną armatę"
Aktualizacja: 2026-01-30T17:41:38+01:00
17:28
Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła
Aktualizacja: 2026-01-30T17:28:51+01:00
16:43
Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów
Aktualizacja: 2026-01-30T16:43:42+01:00
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA