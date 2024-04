„Wiele ludzi lata bez zgłaszania czy przestrzegania jakichkolwiek przepisów” – zwraca uwagę komentujący na trójmiasto.pl. A że dronów w naszej przestrzeni będzie przybywać to do widoku pozostawionego bez opieki sprzętu musimy chyba zacząć się przyzwyczajać. Jasne, dronowa rewolucja ciągle przed nami i choćby dostarczanie zakupów to pieśń przyszłości, to jednak nawet gołym okiem widać zmiany. Faktycznie coraz częściej nad parkami czy ulicami widać latające maszyny.