DJI Mavic 3 Pro to dron idealny? Sprawdziliśmy to

Chodzi tu o to, że w obu kamerach, nie mamy możliwości stosowania płaskich profili, które tak często, są wybierane przez zaawansowanych twórców. W kamerze 70 mm, mamy przynajmniej tryb HLG, z którego można sporo wycisnąć w postprodukcji. To spore rozczarowanie i zastanawiam się, z czego może to wynikać. Czy jest to kolejna funkcja, którą producent doda z czasem, poprzez wydanie aktualizacji oprogramowania? Wątpię, bo pewnie by już to zapowiedział. Co jest powodem takich ograniczeń? Zapewne jest to kwestia mocy przerobowych procesora. Czy oznacza zatem, że każdy aparat ma osoby procesor i w teleobiektywach zastosowano słabsze, mówiąc inaczej, zbyt słabe układy?