Spółdzielnia wysłała drona, lokator zestrzelił go z wiatrówki. Oto co mu grozi

W 2022 r. sprawą bardziej uporczywych działań zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, stając w obronie… pilota. Wcześniej osoba została ukarana karą grzywny w wysokości 300 zł za to, że od października 2017 r. do września 2018 r. lotami dronem „złośliwie niepokoiła” sąsiada. Obywatel argumentował, że przypisane mu działanie nie wyczerpało znamion wykroczenia. Według niego nie zostało wykazane, by jego działanie charakteryzowało się chęcią dokuczenia właścicielowi posesji.