Smogowy dron z Poznania "wlepił" jeden mandat. To nie musi być porażka

Na to samo już wcześniej zwracali uwagę inni aktywiści walczący o lepszą ochronę stanu powietrza. Sam fakt, że monitorują teren z góry, pozwala kontrolować większy obszar, a następnie wyznaczać gospodarstwa do sprawdzenia. Prof. Robert Cichowicz w rozmowie z portalem smoglab.pl wyjaśniał, że na dronach instalować można czujniki zbierające dane naukowe, co jest kolejną zaletą.